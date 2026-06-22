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Головна ЧС-2026 Салах поділився своїми враженнями після історичної перемоги Єгипту на ЧС

Салах поділився своїми враженнями після історичної перемоги Єгипту на ЧС

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 09:57
Салах високо оцінив історичне досягнення збірної Єгипту
Мохамед Салах дякує вболівальникам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Єгипту встановила історичний рекорд на Кубку світу. Африканська команда здобула першу перемогу в історії турнірів. Підопічним Хоссама Хассана вдалося взяти гору над Новою Зеландією.

Після фінального свистка судді лідер "фараонів" Мохамед Салах не зміг стримати емоцій, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Нова Зеландія першою відкрила рахунок у матчі, незважаючи на те, що майже весь перший тайм пройшов у атаках Єгипту. Після перерви команда на чолі з Мохамедом Салахом продовжила атакувати і в підсумку домоглася свого. Африканці забили три м'ячі та вперше в історії здобули перемогу на чемпіонаті світу.

Для збірної Єгипту це четвертий виступ на чемпіонаті світу. У 1934 році вони в першому ж матчі програли Угорщині (2:4). Тоді чемпіонат світу одразу ж розпочинався зі стадії 1/8. На ЧС-1990 та ЧС-2018 "фараони" посідали останні місця у своїх групах. Але на Мундіалі-2026 Єгипет вперше здобув перемогу. У першому турі команда Хоссема Хассана зіграла внічию з Бельгією (1:1). Тепер у Єгипту 4 бали і хороші шанси вперше вийти в плей-офф турніру.

Що Салах сказав про матч

"Мені важко це висловити словами. Сталося щось неймовірне. І треба насолодитися цим моментом сьогодні та завтра. А післязавтра починати готуватися до наступної битви. У нас є шанс увійти в історію, треба ним скористатися. І це спільна заслуга: тренерів, гравців, персоналу та вболівальників", — заявив Мохамед Салах.

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У наступному матчі на ЧС-2026 збірна Єгипту зустрінеться з Іраном. Поєдинок відбудеться в суботу, 27 червня, о 6:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що історичне досягнення на Кубку світу-2026 підкорилося й збірній Кабо-Верде.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес спровокувала скандал у збірній Португалії.

Єгипет Мохамед Салах ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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