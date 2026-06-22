Возінья та Кабо-Верде не поступилися Уругваю, Єгипет переміг Нову Зеландію

Футболісти збірної Уругваю після матчу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Всупереч прогнозам збірна Кабо-Верде не програла й другий свій матч на ЧС-2026. Вона довела, що результат поєдинку з Іспанією не був випадковістю. Цього разу суперника недооцінив Уругвай.

В іншому нічному матчі Єгипет здобув вольову перемогу над Новою Зеландією, повідомляють Новини.LIVE.

Казка Кабо-Верде

У групі "Н" другий тур зівів у парі Уругвай, який раніше не зміг обіграти Саудівську Аравію (1:1), та Кабо-Верде, яка сенсаційно розділила очки з Іспанією (0:0). Команда Марсело Б’єлси домінувала протягом усього матчу, але першою пропустила гол. Кабо-Верде отримала право на штрафний, і опорний півзахисник Кевін Піно сильним ударом низом "пробив" стінку і не залишив шансів Фернанде Муслере, 0:1!

Номінальні господарі поля зуміли відігратися ще до перерви. Спочатку Бентанкур головою пробив у штангу, м’яч відскочив до Максі Араухо, який забив з близької відстані, 1:1! Через кілька хвилин той самий Араухо віддав пас Каноббіо, який вивів Уругвай уперед, 2:1!

Возінья з мамою після матчу. Фото: скриншот Instagram

Але в другому таймі уругваєць Матіас Олівера зробив незрозумілу передачу вздовж свого штрафного майданчика. Воротар Муслера був змушений вибігти на поле, але не зміг вибити м'яч, і Еліо Варела забив у порожні ворота, 2:2! Наприкінці матчу Уругвай пішов у атаку великими силами, створив багато моментів і навіть забив гол, але його скасували через офсайд. У наступному турі команда Б’єлси зіграє з Іспанією, а Кабо-Верде зійдеться з Саудівською Аравією.

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Уругвай — Кабо-Верде — 2:2 (2:1)

Голи: Араухо, 44; Каноббіо, 45+6 — Піна, 21; Варела, 61.

Перша перемога Єгипту

Також вночі відбувся матч між збірними Єгипту та Нової Зеландії. У першому турі африканська команда зіграла внічию з Бельгією (1:1), а підопічні Даррена Бейзлі не дали перемогти Ірану (2:2). Очна зустріч теж виявилася напруженою.

Команда з Полінезії першою відкрила рахунок. Пейн подав з кутового на Сурмана, який головою пробив над руками єгипетського голкіпера, 1:0! Після цього Нова Зеландія віддала ініціативу супернику, який ще до перерви створив масу моментів, але не забив.

Голи пролунали у другому таймі. На Мундіалі знову блищало прізвище "Зіко", але цього разу мова йде не про легендарного бразильця, а про єгиптянина Мостафу Зіко. Спочатку він забив з близької відстані після навісу справа, 1:1! Незабаром Салах класно "зіграв у стінку" у чужому штрафному майданчику з тим самим Зіко і забив з близької відстані, 1:2! А під кінець матчу вже сам Салах віддав пас Махмуду Трезеге, який встановив остаточний рахунок, 1:3!

Нова Зеландія — Єгипет — 1:0 (1:3)

Голи: Серман, 15 — Зіко, 58; Салах, 67; Трезеге, 82.

У третьому турі Єгипет зіграє з Іраном, а Нова Зеландія — з Бельгією.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль уже перевершив на Мундіалі досягнення Ліонеля Мессі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте висловився щодо форми Ламіна Ямаля на ЧС-2026.

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