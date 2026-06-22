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Головна ЧС-2026 Бельгія не змогла виграти на ЧС-2026 другий матч поспіль

Бельгія не змогла виграти на ЧС-2026 другий матч поспіль

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Дата публікації: 22 червня 2026 01:03
Бельгія втратила перемогу над Іраном та опинилася на межі провалу на ЧС-2026
Матч Бельгія — Іран. Фото: Reuters

Збірна Бельгії втратила важливі очки в другому турі чемпіонату світу-2026. Європейська команда не змогла переграти Іран і завершила матч без забитих голів — 0:0.

Про результат матчуповідомив портал Новини.LIVE.

Іран вистояв проти фаворита

Бельгійці активно розпочали матч і на стартових хвилинах створили кілька небезпечних моментів біля воріт Алірези Бейранванда. Найближче до гола були Кевін де Брюйне, Леандер Дендонкер і Ромелу Лукаку, однак іранський голкіпер діяв безпомилково.

У середині першого тайму збірна Ірану навіть відправила м'яч у сітку воріт. Мехді Таремі реалізував комбінацію після розіграшу штрафного, але після перегляду відеоповтору арбітри зафіксували офсайд і скасували взяття воріт.

Після перерви бельгійці продовжили тиснути. Найкращий шанс відкрити рахунок мав Максим де Кейпер, який після серії рикошетів пробивав практично з кількох метрів, однак Бейранванд врятував свою команду.

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На 67-й хвилині ситуація для Ірану ускладнилася. Зекі Нгой отримав червону картку після помилки в обороні та фолу останньої надії проти Таремі. Попри гру в меншості, збірна Ірану втримала нічию.

Тривожна статистика Бельгії

Нічия з Іраном продовжила серію невдалих результатів збірної Бельгії на великих міжнародних турнірах. В останніх восьми матчах чемпіонатів світу та Європи команда здобула лише одну перемогу.

На чемпіонатах світу бельгійці не можуть виграти вже чотири поєдинки поспіль. Після поразки від Марокко та нічиєї з Хорватією на чемпіонаті світу 2022 року команда також не змогла обіграти Єгипет і тепер Іран на ЧС-2026.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про переконливу перемогу збірної Нідерландів у матчі чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Кюрасао вписала своє ім'я в історію світового футболу на мундіалі. Команді вдалося здобути перше очко на чемпіонатах світу.

Збірна Ірану з футболу ЧС-2026 з футболу Збірна Бельгії по футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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