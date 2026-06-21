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Головна ЧС-2026 Іспанія зіграє із саудитами, а Бельгія з Іраном: розклад 11-го дня ЧС-2026

Іспанія зіграє із саудитами, а Бельгія з Іраном: розклад 11-го дня ЧС-2026

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Дата публікації: 21 червня 2026 10:53
Розклад 11-го дня ЧС-2026: матчі Іспанія — Саудівська Аравія та Бельгія — Іран
Збірна Іспанії з футболу. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 продовжується другий тур групового етапу. В 11-й ігровий день на поле вийдуть команди груп G та H, де після стартових матчів зберігається повна рівновага.

Про розклад майбутніх матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Сборная Бельгии по футболу
Збірна Бельгии з футболу на тренуванні. Фото: Reuters

Бельгія та Іран проведуть центральний матч групи G

Після першого туру всі чотири команди групи G мають по одному очку. Бельгія розпочала турнір нічиєю з Єгиптом (1:1), а Іран не зміг втримати перемогу над Новою Зеландією, завершивши матч із рахунком 2:2.

Саме тому очне протистояння бельгійців та іранців може суттєво вплинути на боротьбу за вихід до плейоф. Переможець матчу отримає чудові шанси підійти до останнього туру в статусі одного з фаворитів групи.

В іншому поєдинку Нова Зеландія зустрінеться з Єгиптом. Обидві команди також стартували з нічиїх і зберігають реальні перспективи пробитися до наступного раунду.

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Тренування збірної Іспанії з футболу. Фото: Reuters

Іспанія прагне здобути першу перемогу

Не менш заплутаною є ситуація в групі H. У стартовому турі Іспанія несподівано втратила очки в матчі з Кабо-Верде, зігравши 0:0. Саудівська Аравія та Уругвай також не визначили переможця у своєму поєдинку — 1:1.

Тепер іспанці зустрінуться із саудитами в одному з найочікуваніших матчів дня. Команда Луїса де ла Фуенте вважається фаворитом групи, однак ще одна втрата очок може суттєво ускладнити її турнірне становище.

Паралельно збірна Уругваю зіграє проти Кабо-Верде. Південноамериканці спробують здобути першу перемогу на турнірі, тоді як збірна Кабо-Верде прагнутиме продовжити серію без поразок.

Матч Іспанія — Саудівська Аравія розпочнеться 21 червня о 19:00 за київським часом, а поєдинок Бельгія — Іран — того ж дня о 22:00. У ніч на 22 червня Уругвай зіграє з Кабо-Верде (01:00), після чого програму 11-го дня чемпіонату світу завершить зустріч Нової Зеландії та Єгипту, яка почнеться о 04:00.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про п'ятьох уболівальниць, які стали прикрасою чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE писав про драматичний матч за участю збірної Німеччини та Кот-д'Івуару на мундіалі. Команда Юліана Нагельсманна опинилася в ролі наздоганяючої, однак змогла вирвати три очки завдяки вирішальному м'ячу на останніх хвилинах зустрічі.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Ірану з футболу Збірна Бельгії по футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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