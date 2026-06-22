Бельгия упустила победу над Ираном и оказалась на грани провала на ЧМ-2026

Матч «Бельгия» — «Иран». Фото: Reuters

Сборная Бельгии потеряла важные очки во втором туре чемпионата мира-2026. Европейская команда не смогла обыграть Иран и завершила матч без забитых голов — 0:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Иран устоял против фаворита

Бельгийцы активно начали матч и на стартовых минутах создали несколько опасных моментов у ворот Алирезы Бейранванда. Ближе всех к голу были Кевин де Брюйне, Леандер Дендонкер и Ромелу Лукаку, однако иранский голкипер действовал безошибочно.

В середине первого тайма сборная Ирана даже отправила мяч в сетку ворот. Мехди Тареми реализовал комбинацию после розыгрыша штрафного, но после просмотра видеоповтора арбитры зафиксировали офсайд и отменили гол.

После перерыва бельгийцы продолжили давить. Лучший шанс открыть счёт был у Максима де Кейпера, который после серии рикошетов пробивал практически с нескольких метров, однако Бейранванд спас свою команду.

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На 67-й минуте ситуация для Ирана осложнилась. Зеки Нгой получил красную карточку после ошибки в обороне и фола последней надежды против Тареми. Несмотря на игру в меньшинстве, сборная Ирана удержала ничью.

Тревожная статистика Бельгии

Ничья с Ираном продолжила серию неудачных результатов сборной Бельгии на крупных международных турнирах. В последних восьми матчах чемпионатов мира и Европы команда одержала лишь одну победу.

На чемпионатах мира бельгийцы не могут выиграть уже четыре матча подряд. После поражения от Марокко и ничьей с Хорватией на чемпионате мира 2022 года команда также не смогла обыграть Египет и теперь Иран на ЧМ-2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об убедительной победе сборной Нидерландов в матче чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Кюрасао вписала своё имя в историю мирового футбола на мундиале. Команде удалось заработать первое очко на чемпионатах мира.