Возинья и Кабо-Верде не проиграли Уругваю, Египет победил Новую Зеландию

Футболисты сборной Уругвая после матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Вопреки прогнозам сборная Кабо-Верде не проиграла и второй свой матч на ЧМ-2026. Она доказала, что результат поединка с Испанией не был случайностью. На этот раз соперника недооценил Уругвай.

В другом ночном матче Египет одержал волевую победу над Новой Зеландией, сообщают Новини.LIVE.

Сказка Кабо-Верде

В группе "Н" второй тур свел в паре Уругвай, не сумевший ранее обыграть Саудовскую Аравию (1:1), и Кабо-Верде, которая сенсационно поделила очки с Испанией (0:0). Команда Марсело Бьелсы доминировала весь матч, но первой пропустила гол. Кабо-Верде получила право на штрафной, и опорный полузащитник Кевин Пино сильным ударом низом "пробил" стенку и не оставил шансов Фернанде Муслере, 0:1!

Номинальные хозяева поля сумели отыграть еще до перерыва. Сначала Бентанкур головой пробил в штангу, мяч отскочил на Макси Араухо, который забил с близкой дистанции, 1:1! Через несколько минут все тот же Араухо ассистировал Каноббио, который вывел Уругвай вперед, 2:1!

Возинья с мамой после матча. Фото: скриншот Instagram

Но во втором тайме уругваец Матиас Оливера сделал непонятную передачу вдоль своей штрафной. Вратарь Муслера был вынужден выбежать в поле, но не сумел выбить мяч, и Элио Варела забил в пустые ворота, 2:2! В конце матча Уругвай пошел в атаку большими силами, создал много моментов и даже забил гол, но его отменили из-за офсайда. В следующем туре команда Бьелсы сыграет с Испанией, а Кабо-Верде сразится с Саудовской Аравией.

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Уругвай — Кабо-Верде — 2:2 (2:1)

Голы: Араухо, 44; Каноббио, 45+6 — Пина, 21; Варела, 61.

Первая победа Египта

Также ночью состоялось противостояние сборных Египта и Новой Зеландии. В первом туре африканская команда сыграла вничью с Бельгией (1:1), а подопечные Даррена Бейзли не дали победить Ирану (2:2). Очная встреча тоже получилась напряженной.

Команда из Полинезии первой открыла счет. Пейн навесил с углового на Сурмана, который головой пробил над руками египетского голкипера, 1:0! После этого Новая Зеландия отдала инициативу сопернику, который еще до перерыва создал массу моментов, но не забил.

Голы пришли во второй тайме. На Мундиале снова блистала фамилия "Зико", но на этот раз речь не о легендарном бразильце, а о египтянине Мостафе Зико. Сначала он забил с близкой дистанции после навеса справа, 1:1! Вскоре Салах классно "сыграл в стенку" в чужой штрафной с тем же Зико и забил с близкой дистанции, 1:2! А под конец матча уже сам Салах ассистировал Махмуду Трезеге, установившему финальный счет, 1:3!

Новая Зеландия — Египет — 1:0 (1:3)

Голы: Серман, 15 — Зико, 58; Салах, 67; Трезеге, 82.

В третьем туре Египет сыграет с Ираном, а Новая Зеландия сразится с Бельгией.

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