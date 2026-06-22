Роналду стал причиной скандала между болельщиками и игроками сборной

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Выступление сборной Португалии на ЧМ-2026 вызывает массу вопросов как у болельщиков, так и у экспертов. В дебютном матче на турнире команда Роберто Мартинеса не сумела обыграл ДР Конго (1:1). Этот результат вызвал целый шквал критики.

Болельщики сборной Португалии буквально разделились на два лагеря, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Bola.

Во время матча с ДР Конго Криштиану Роналду не использовал два момента у чужих ворот, а также не сделал ни одного полезного действия в обороне. Часть болельщиков сборной Португалии раскритиковала ветерана. Остальные поклонники команды встали на защиту игрока и принялись писать гневные ответы на его критику.

На чьей стороне футболисты сборной Португалии

Многие игроки национальной команды осторожно высказались о роли Криштиану Роналду. Жоау Невеш заявил, что все футболисты понимают, как много ветеран сделал для сборной Португалии, но сейчас он ничем не отличается от остальных игроков.

"Когда дело доходит до завершения атак, то никто не лучше Криштиану Роналду. Мы не обязаны пасовать ему Во время поединков я буд, это все инстинктивно. Криштиану Роналду должен помогать команде, как и другие игроки", — написал на своей странице в социальной сети молодой Францишку Консейсау.

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Сообщение футболиста вызвало целый шквал критики со стороны поклонников Криштиану Роналду. Оно набрало более 10 тысяч комментариев, большинство из которых оказались гневными.

Сборная Португалии на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с командами Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).

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