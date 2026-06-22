Роналду став причиною скандалу між уболівальниками та гравцями збірної

Кріштіану Роналду у складі збірної Португалії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Виступ збірної Португалії на ЧС-2026 викликає безліч запитань як у вболівальників, так і в експертів. У дебютному матчі на турнірі команда Роберто Мартінеса не змогла обіграти ДР Конго (1:1). Цей результат викликав цілу хвилю критики.

Вболівальники збірної Португалії буквально розділилися на два табори, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на A Bola.

Під час матчу з ДР Конго Кріштіану Роналду не реалізував два моменти біля чужих воріт, а також не зробив жодної корисної дії в обороні. Частина вболівальників збірної Португалії розкритикувала ветерана. Решта прихильників команди стали на захист гравця і почали писати гнівні відповіді на його критику.

На чиєму боці футболісти збірної Португалії

Багато гравців національної команди обережно висловилися щодо ролі Кріштіану Роналду. Жоау Невеш заявив, що всі футболісти розуміють, як багато ветеран зробив для збірної Португалії, але зараз він нічим не відрізняється від решти гравців.

"Коли справа доходить до завершення атак, то ніхто не кращий за Кріштіану Роналду. Ми не зобов'язані віддавати йому паси під час матчів — це все відбувається інстинктивно. Кріштіану Роналду повинен допомагати команді, як і інші гравці", — написав на своїй сторінці в соціальній мережі молодий Франсішку Консейсау.

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Допис футболіста викликав цілу хвилю критики з боку шанувальників Кріштіану Роналду. Він набрав понад 10 тисяч коментарів, більшість із яких виявилися гнівними.

Збірна Португалії на груповому етапі ЧС-2026 зіграє з командами Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як Джорджина Родрігес вплинула на скандал навколо свого нареченого Кріштіану Роналду у збірній Португалії.

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