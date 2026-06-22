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Головна ЧС-2026 Франція, Аргентина та Норвегія готові вийти до плей-офф ЧС

Франція, Аргентина та Норвегія готові вийти до плей-офф ЧС

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Дата публікації: 22 червня 2026 13:14
Мессі, Мбаппе та Холанн можуть сьогодні вивести свої команди до плей-офф ЧС
Головні зірки ігрового дня. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанн та Ліонель Мессі знову вийдуть на поле у матчах чемпіонату світу. Збірні Франції, Норвегії та Аргентини спробують вирішити завдання щодо виходу до плей-офф турніру. Також у 12-й ігровий день відбудеться ще один цікавий поєдинок.

Деякі учасники Мундіалю цього дня можуть втратити шанси на продовження боротьби, повідомляють Новини.LIVE.

Група J. Другий тур

Аргентина — Австрія

Даллас. Початок за київським часом: 20:00

У минулому матчі підопічні Ліонеля Скалоні розгромили Алжир з рахунком 3:0, а Ліонель Мессі оформив хет-трик. Суперечки щодо того, що лідера "альбіселесте" можна було вилучити з поля ще після першого гола, не вщухають досі. Однак уже цього вечора аргентинці можуть забезпечити собі вихід до плей-офф ЧС-2026.

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Австрійці не стануть легким супротивником для чемпіонів світу. У минулому турі команда Ральфа Рангніка не без проблем, але все ж обіграла Ірландію (3:1). "Das Team" не брала участі в чемпіонатах світу з 1998 року і постарається створити проблеми фавориту.

Йорданія — Алжир

Сан-Франциско. Початок за київським часом: 06:00

Рано вранці у вівторок на поле вийдуть команди, які програли свої перші матчі. Йорданія поступилася Австрії (1:3), але не була статистиком у тому поєдинку. Команда Джамаля Селламі була близька до того, щоб набрати очки у дебютній зустрічі на ЧС-2026. Їй не вистачило досвіду, а в деяких епізодах — класу. Але Йорданія залишила гарне враження, а тренер пообіцяв, що його підопічні продовжуватимуть грати у футбол, який подобається вболівальникам.

Для збірної Алжиру це не перша участь у чемпіонатах світу, команда вчетверте бере участь у Мундіалі. У першому турі було зафіксовано прогнозовану поразку від фаворита — Аргентини (0:3), але вже у другому матчі "лиси пустелі" можуть заявити про свої претензії на вихід у плей-оф. Питання викликає лінія воротарів. Люка Зідан не переконав тренерський штаб у своїй спроможності. На гру з Йорданією може вийти інший голкіпер. Примітно, що в день матчу Зінедіну Зідану, батькові Люки, виповниться 54 роки.

Група I

Франція — Ірак

Філадельфія. Початок за київським часом: 00-00

"Триколірні" зіграли два різних тайми в попередньому матчі з Сенегалом. Спочатку вони мали проблеми з креативністю, але в перерві Дідьє Дешам перебудував гру французів, що призвело до дублю Кіліана Мбаппе та голу Бредлі Барколя. Суперник у другому турі надає "триколірним" можливість достроково оформити вихід у плей-оф, а Кіліану Мбаппе — наблизитися до рекорду Ліонеля Мессі та Мірослава Клозе. З усією повагою до Іраку, їм буде складно чимось протистояти фіналістам ЧС-2022.

Норвегія — Сенегал

Нью-Йорк/Нью-Джерсі. Початок за київським часом: 03:00

У цьому протистоянні очікується справжня битва. Сенегал неодноразово брав участь у матчах чемпіонату світу і непогано проявив себе в попередній грі з Францією. Втрата очок у першому турі змусить "левів Теранги" діяти рішучіше, і Норвегія може зіткнутися з проблемами.

Підопічні Столе Сольбаккена розпочали турнір з розгрому Іраку (4:1) завдяки дублю Ерлінга Холанна. Скандинавська команда повернулася на Мундіаль через 28 років і мріє пройти якнайдалі. Поєдинок проти Сенегалу стане хорошим іспитом для норвежців.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про новий скандал, який виник у збірній Португалії незадовго до матчу другого туру ЧС-2026.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Джорджина Родрігес сприяла тому, що гравці збірної Португалії розділилися на два табори.

Збірна Франції з футболу Збірна Аргентини з футболу Збірна Норвегії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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