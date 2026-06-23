Месси, Мбаппе и Холанн забили 6 голов на троих в 12 день Кубка Мира

Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Три главных бомбардира ЧМ-2026 не ушли с поля без голов и во втором туре группового этапа. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн синхронно забили по дублю. Аргентина, Франция и Норвегия одержали важные победы.

Только команде Дидье Дешама было легко во втором туре Мундиаля, остальные гранды столкнулись с трудностями, сообщают Новини.LIVE.

Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Аргентинцы были безоговорочным фаворитом перед стартом матча с Австрией, которая противопоставила сопернику жесткую борьбу с большим количеством единоборств. Чемпионы мира согласились на такой ход матча и не отставали от соперника. Удивительно, что матч не закончился травмами игроков.

Аргентинцы получили право на пенальти в дебюте матча, но Лионель Месси неожиданно "с точки" не попал в створ ворот. Позже он исправился и мощным ударом в касание завершил атаку своей команды, 1:0! В конце второго тайма лидер Аргентины оформил дубль, забив с близкого расстояния в падении, 2:0! Перед финальным свистком Лео мог оформить хет-три, но со штрафного попал в штангу. Моменты в этом матче были и у Австрии, которая смотрелась довольно хорошо и не стала легкой добычей для соперника.

Группа J. Второй тур.

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Аргентина — Австрия — 2:0 (1:0)

Голы: Месси, 38, 90+5.

Мбаппе продолжает гонку за лидером

В этом поединке обошлось без интриги, хотя определенные проблемы "трехцветные" испытали. Но их доставил не соперник, а погодные условия. Матч был прерван из-за непогоды, но все же доигран несмотря на ливень.

Ирак играл низким блоком, но этого не хватило, чтобы отобрать у французов очки. Килиан Мбаппе, Майкл Олисе записал на свой счет две результативные передачи. Усман Дембеле мог оформить хет-трик, но ограничился только одним мячом.

Группа I. Второй раунд.

Франция — Ирак — 3:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 14, 54; Дембеле, 66.

Холанн не отстает от лидеров

Норвегия и Сенегал подарили болельщикам хороший, результативный матч с интригой, которая продержалась до финального свистка. И все же европейская команда оказалась чуть лучше, хотя первый гол ей удалось забить только перед перерывом. Защитник Педерсен, заменивший травмированного Рюэрсона, подкараулил ошибку соперника в чужой штрафной, 1:0! Сразу после перерыва Эдегор ассистировал Холанну, который мощным ударом забил свой первый гол в матче, 2:0! Сенегал ответил на это точным ударом Исмаилы Сарра, который "пробил" норвежского голкипера с близкой дистанции и положения "лежа" перед чужими воротами, 2:1!

Но вскоре Холанн оформил дубль. Во время атаки своей команды ему не удалось нанести удар, но Эрлинг не выключился из борьбы, дождался, пока мяч к нему вернется, и в падении послал его под перекладину, 3:1!

Норвегия празднует победу. Фото: Reuters

В оставшееся время норвежцы едва не забили еще один гол, но сенегальский защитник выбил мяч с линии ворот. А Исмаила Сарр оформил дубль, 3:2!

Группа I. Второй раунд.

Норвегия — Сенегал — 3:2 (1:0)

Голы: Педерсен, 43; Холанн, 48, 58 — Сарр, 53, 90+3.

Алжир победил в день рождения Зидана

Речь о Зинедине Зидане, чей сын снова занял место в воротах алжирской команды. Он первым пропустил гол в этой встрече. Очень неплохая сборная Иордании, которой пока не хватает опыта выступлений на подобных турнирах, отличилась в конце первого тайма. Аль-Рашдан забил красивым ударом низом под самую штангу, 1:0!

Алжир перехватил инициативу и во втором тайме выдал победу. Сначала Бенбуали нанес точный удар головой после навеса Мареза с углового, 1:1! Незадолго до финального свистка Гуири забил второй гол своей команды, 1:2! Это первая победа сборной Алжира на чемпионатах мира с 2014 года.

Группа J. Второй раунд.

Иордания — Алжир — 1:2 (1:0)

Голы: Аль-Рашдан, 36 — Бенбуали, 69; Гуири, 82.

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