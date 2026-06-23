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Главная ЧМ-2026 Жена Месси оценила игру Лионеля на ЧМ-2026

Жена Месси оценила игру Лионеля на ЧМ-2026

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Дата публикации 23 июня 2026 12:35
Месси превзошел Клозе: как отреагировала жена Лионеля
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Аргентины в напряженном поединке победила Австрию (2:0) и обеспечила себе место в плей-офф ЧМ-2026. Лидер "альбиселесте" Лионель Месси снова стал героем поединка. Он забил все пять голов своей команды на Мундиале. 

Антонелла Рокуццо трогательно поддержала своего мужа и на стадионе, и в социальной сети, сообщают Новини.LIVE

Аргентинец Лионель Месси оформил дубль в ворота сборной Австрии. У него была возможность забить больше, но в начале поединка ветеран не реализовал пенальти, а в конце встречи со штрафного послал мяч в штангу. 

Лионель Месси
Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters

Реакция Антонеллы Рокуццо 

Таким образом Лионель Месси уже на два гола опередил достижение немца Мирослава Клозе, который до ЧМ-2026 с 16 голами был лучшим бомбардиром в истории турнира. В следующем туре Аргентина сыграет с Иорданией, так что лидер "альбиселесте" получит шанс улучшить свое достижение. 

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, вместе с детьми посещает все матчи сборной Аргентины на Кубке Мира. "Огромная честь видеть, как ты творишь историю. Люблю тебя, Лео", — написала Антонелла в Instagram. 

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Также Новини.LIVE цитировали бывшего промоутера Александра Усика, который назвал опасность для украинского чемпиона по боксу. 

Лионель Месси Антонелла Рокуццо Мирослав Клозе
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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