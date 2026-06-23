Роналду забьет на ЧМ-2026: Майкл Оуэн встал на защиту Криштиану

Криштиану Роналду на тренировке. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Обладатель "Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн объяснил причины неубедительной игры Криштиану Роналду на ЧМ-2026. В первом туре португалец не смог проявить себя и забить ДР Конго. После этого многие болельщики и эксперты раскритиковали ветерана.

Майкл Оуэн не исключает, что Криштиану Роналду еще сможет сделать хет-трик на Мундиале, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Бывший форвард сборной Англии напомнил, что на ЧМ-2026 Португалия играет после матчей Аргентины. Это означает, что Криштиану Роналду уже знает, как выступил Лионель Месси, и соперничество выходит на новый уровень. В поединке с ДР Конго это плохо сказалось на игре португальского ветерана. Однако у него еще будет шанс исправить ситуацию.

Оуэн оправдывает Роналду

Английский эксперт заявил, что Криштиану в последние годы перестал активно передвигаться по полю. У него есть собственный стиль игры, и чаще всего португалец действует результативно. Но когда этого не происходит, он всегда становится мишенью для критики.

"Слишком легко найти причину проблем команды в Роналду. Давайте не забывать, что ему уже 41 год. Много раз возникала ситуация, когда вскоре после критики, уже в следующем матче, Криштиану заставлял замолчать критиков. Не удивлюсь, если он забьет три гола в ворота Узбекистана", — заявил Майкл Оуэн.

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