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Главная ЧМ-2026 Оуэн объяснил, почему не согласен с критикой Роналду

Оуэн объяснил, почему не согласен с критикой Роналду

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Дата публикации 23 июня 2026 14:12
Роналду забьет на ЧМ-2026: Майкл Оуэн встал на защиту Криштиану
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Обладатель "Золотого мяча"-2001 Майкл Оуэн объяснил причины неубедительной игры Криштиану Роналду на ЧМ-2026. В первом туре португалец не смог проявить себя и забить ДР Конго. После этого многие болельщики и эксперты раскритиковали ветерана. 

Майкл Оуэн не исключает, что Криштиану Роналду еще сможет сделать хет-трик на Мундиале, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail

Бывший форвард сборной Англии напомнил, что на ЧМ-2026 Португалия играет после матчей Аргентины. Это означает, что Криштиану Роналду уже знает, как выступил Лионель Месси, и соперничество выходит на новый уровень. В поединке с ДР Конго это плохо сказалось на игре португальского ветерана. Однако у него еще будет шанс исправить ситуацию. 

Оуэн оправдывает Роналду 

Английский эксперт заявил, что Криштиану в последние годы перестал активно передвигаться по полю. У него есть собственный стиль игры, и чаще всего португалец действует результативно. Но когда этого не происходит, он всегда становится мишенью для критики

"Слишком легко найти причину проблем команды в Роналду. Давайте не забывать, что ему уже 41 год. Много раз возникала ситуация, когда вскоре после критики, уже в следующем матче, Криштиану заставлял замолчать критиков. Не удивлюсь, если он забьет три гола в ворота Узбекистана", — заявил Майкл Оуэн. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что произошло в сборной Португалии после ничьей первого тура ЧМ-2026 с ДР Конго. 

Также Новини.LIVE привели слова Александра Красюка, который уверен в том, что Александру Усику стоит завершать карьеру. 

Лионель Месси Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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