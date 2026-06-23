Роналду готовится выйти в основе на матч со сборной Узбекистана

Вторая попытка для Роналду: анонс матчей 13 дня на ЧМ-2026
В группах L и К пройдут поединки второго тура ЧМ-2026. Для одних команд они станут шансом выйти в плей-офф турнира, другие получат новый шанс набрать первые очки на Мундиале. А некоторые могут попрощаться с шансами на продолжение борьбы.
Внимание миллионов болельщиков приковано к ситуации в сборной Португалии, сообщают Новини.LIVE.
Шанс для Португалии
Группа K. Второй тур.
Португалия — Узбекистан
Хьюстон. Начало по Киеву: 20-00.
В прошлом туре португальцы не смогли обыграть ДР Конго (1:1), а Узбекистан уступил Колумбии (1:3). После этого европейскую команду продолжают сотрясать скандалы. Болельщики разделились на два лагеря: часть критикует Криштиану Роналду, другие его поддерживают и ругают футболистов, которые осторожно не хотят больше терпеть ветерана на поле.
Поединок второго тура покажет, сможет ли Португалия справиться со своим кризисом. Но Узбекистан — не тот соперник, с которым подопечные Роберто Мартинеса даже в таком состоянии должны терять очки. Команда Фабио Каннаваро неплохо смотрелась в матче с Колумбией, но разница в классе оказала влияние на результат. Так же может получиться и в игре с Португалией.
Сколько забьет Кейн
Группа L. Второй тур.
Англия — Гана
Бостон. Начало по Киеву: 23-00.
Команда Томаса Тухеля обыграла в прошлом туре Хорватию (4:2), но повод для критики нашелся. Он касается игры "трех львов" в обороне. С атакой все понятно, Харри Кейн может даже в одиночку решать судьбу отдельных поединков. Капитан англичан и в поединке с Ганой постарается не отстать от Лео Месси и компании.
Гана приехала на ЧМ-2026 не в лучшем состоянии, но сумела в прошлом туре вырвать победу у аутсайдера Панамы (1:0). Однако теперь у африканцев более сложная задача.
Модрич реабилитируется за прошлый матч
Группа L. Второй тур.
Панама — Хорватия
Торонто. Начало по Киеву: 02-00.
Поражение в первом туре от Англии не вызвало сильной критики в адрес "шашечных". Команда Златко Далича неплохо проявила себя в атаке, но ряд ошибок в обороне и сила соперника сказались на итоге противостояния.
Матч с Панамой станет хорошим поводом для Хорватии одержать первую победу на ЧМ-2026. Подопечные Томаса Кристиансена в матче с Ганой пытались доказать, что не случайно попали на турнир, но в конце им немного не хватило сил. На этот Панама может проиграть с более крупным счетом.
Колумбия мечтает о плей-офф
Группа L. Второй тур.
Колумбия — ДР Конго
Запопан. Начало по Киеву: 05-00.
"Триколор" несколько дней праздновал победу над Узбекистаном (3:1). И дело не в том, что тот матч был тяжелым, хотя подопечные Фабио Капелло создали некоторые проблемы для команды Нестора Лоренцо. Колумбийские болельщики очень эмоциональны, мечтают о плей-офф ЧМ-2026 и украшают собой турнир.
Номинальные хозяева поля доказали, что прекрасно умеют реализовывать малейшие моменты у ворот соперника. ДР Конго славятся упорством, физической выносливостью и пренебрежением к авторитетам. Колумбийцы могут испытать проблемы в этом матче, стоит ждать голы от обеих команд.
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