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Главная ЧМ-2026 Вторая попытка для Роналду: анонс матчей 13 дня на ЧМ-2026

Вторая попытка для Роналду: анонс матчей 13 дня на ЧМ-2026

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Дата публикации 23 июня 2026 10:51
Роналду готовится выйти в основе на матч со сборной Узбекистана
Криштиану Роналду, Харри Кейн с Джудом Беллингемом и Лука Модрич. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В группах L и К пройдут поединки второго тура ЧМ-2026. Для одних команд они станут шансом выйти в плей-офф турнира, другие получат новый шанс набрать первые очки на Мундиале. А некоторые могут попрощаться с шансами на продолжение борьбы. 

Внимание миллионов болельщиков приковано к ситуации в сборной Португалии, сообщают Новини.LIVE

Шанс для Португалии 

Группа K. Второй тур. 

Португалия — Узбекистан 

Хьюстон. Начало по Киеву: 20-00. 

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В прошлом туре португальцы не смогли обыграть ДР Конго (1:1), а Узбекистан уступил Колумбии (1:3). После этого европейскую команду продолжают сотрясать скандалы. Болельщики разделились на два лагеря: часть критикует Криштиану Роналду, другие его поддерживают и ругают футболистов, которые осторожно не хотят больше терпеть ветерана на поле. 

Поединок второго тура покажет, сможет ли Португалия справиться со своим кризисом. Но Узбекистан — не тот соперник, с которым подопечные Роберто Мартинеса даже в таком состоянии должны терять очки. Команда Фабио Каннаваро неплохо смотрелась в матче с Колумбией, но разница в классе оказала влияние на результат. Так же может получиться и в игре с Португалией. 

Сколько забьет Кейн 

Группа L. Второй тур. 

Англия — Гана

Бостон. Начало по Киеву: 23-00. 

Команда Томаса Тухеля обыграла в прошлом туре Хорватию (4:2), но повод для критики нашелся. Он касается игры "трех львов" в обороне. С атакой все понятно, Харри Кейн может даже в одиночку решать судьбу отдельных поединков. Капитан англичан и в поединке с Ганой постарается не отстать от Лео Месси и компании. 

Гана приехала на ЧМ-2026 не в лучшем состоянии, но сумела в прошлом туре вырвать победу у аутсайдера Панамы (1:0). Однако теперь у африканцев более сложная задача. 

Модрич реабилитируется за прошлый матч 

Группа L. Второй тур. 

Панама — Хорватия 

Торонто. Начало по Киеву: 02-00. 

Поражение в первом туре от Англии не вызвало сильной критики в адрес "шашечных". Команда Златко Далича неплохо проявила себя в атаке, но ряд ошибок в обороне и сила соперника сказались на итоге противостояния. 

Матч с Панамой станет хорошим поводом для Хорватии одержать первую победу на ЧМ-2026. Подопечные Томаса Кристиансена в матче с Ганой пытались доказать, что не случайно попали на турнир, но в конце им немного не хватило сил. На этот Панама может проиграть с более крупным счетом. 

Колумбия мечтает о плей-офф

Группа L. Второй тур. 

Колумбия — ДР Конго

Запопан. Начало по Киеву: 05-00. 

"Триколор" несколько дней праздновал победу над Узбекистаном (3:1). И дело не в том, что тот матч был тяжелым, хотя подопечные Фабио Капелло создали некоторые проблемы для команды Нестора Лоренцо. Колумбийские болельщики очень эмоциональны, мечтают о плей-офф ЧМ-2026 и украшают собой турнир. 

Болельщики сборной Колумбии
Болельщики сборной Колумбии. Фото: Reuters

Номинальные хозяева поля доказали, что прекрасно умеют реализовывать малейшие моменты у ворот соперника. ДР Конго славятся упорством, физической выносливостью и пренебрежением к авторитетам. Колумбийцы могут испытать проблемы в этом матче, стоит ждать голы от обеих команд. 

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Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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