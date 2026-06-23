Голанн розповів, як збірна Норвегії зіграє з Францією

Ерлінг Голанн із партнерами по команді. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірні Норвегії та Франції продовжують лідирувати у групі I на чемпіонаті світу-2026. Лідери команд стабільно забивають по два голи за матч. У наступному турі "вікінги" та "триколірні" зіграють між собою.

Ерлінг Голанн розповів, з якими почуттями готуватиметься до гри з французами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Actu Foot.

У другому турі групового етапу ЧС-2026 норвежці обіграли Сенегал, а Франція взяла гору над Іраком у матчі, який через зупинки тривав майже чотири години. Лідери команд Ерлінг Голанн та Кіліан Мбаппе знову забили по 2 голи. За кілька днів на них чекає очна зустріч на полі.

Чого Голанн очікує від матчу з Францією

Лідер "вікінгів" хоче насолодитися моментом після того, як його команда набрала максимум очок у двох перших турах. Це означає, що збірна Норвегії вийшла до плей-офф Кубка світу. Залишилося з’ясувати, яке місце вона посяде в групі.

"Я вже не думаю про гру з Сенегалом. Ми виграли, вийшли до наступного етапу, тож яка різниця? Наступний матч — проти французів. Як він завершиться? Ймовірно, вони переможуть, а потім і чемпіонат світу виграють", — заявив Голанн.

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Матч збірних Норвегії та Франції відбудеться у п’ятницю, 26 червня.

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