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Головна ЧС-2026 Голанн здивував своїм прогнозом щодо матчу Норвегії з Францією

Голанн здивував своїм прогнозом щодо матчу Норвегії з Францією

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 15:22
Голанн розповів, як збірна Норвегії зіграє з Францією
Ерлінг Голанн із партнерами по команді. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірні Норвегії та Франції продовжують лідирувати у групі I на чемпіонаті світу-2026. Лідери команд стабільно забивають по два голи за матч. У наступному турі "вікінги" та "триколірні" зіграють між собою.

Ерлінг Голанн розповів, з якими почуттями готуватиметься до гри з французами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Actu Foot.

У другому турі групового етапу ЧС-2026 норвежці обіграли Сенегал, а Франція взяла гору над Іраком у матчі, який через зупинки тривав майже чотири години. Лідери команд Ерлінг Голанн та Кіліан Мбаппе знову забили по 2 голи. За кілька днів на них чекає очна зустріч на полі.

Чого Голанн очікує від матчу з Францією

Лідер "вікінгів" хоче насолодитися моментом після того, як його команда набрала максимум очок у двох перших турах. Це означає, що збірна Норвегії вийшла до плей-офф Кубка світу. Залишилося з’ясувати, яке місце вона посяде в групі.

"Я вже не думаю про гру з Сенегалом. Ми виграли, вийшли до наступного етапу, тож яка різниця? Наступний матч — проти французів. Як він завершиться? Ймовірно, вони переможуть, а потім і чемпіонат світу виграють", — заявив Голанн.

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Матч збірних Норвегії та Франції відбудеться у п’ятницю, 26 червня.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Майкла Оуена, який прокоментував проблеми збірної Португалії на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, кого визнали найкрасивішою вболівальницею групового етапу Кубка світу.

Ерлінг Холанд Збірна Франції з футболу Збірна Норвегії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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