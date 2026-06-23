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Главная ЧМ-2026 Холанн удивил прогнозом на матч Норвегии с Францией

Холанн удивил прогнозом на матч Норвегии с Францией

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Дата публикации 23 июня 2026 15:22
Холанн объяснил, как сборная Норвегии сыграет с Францией
Эрлинг Холанн с партнерами по команде. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборные Норвегии и Франции продолжают лидировать в квартете I на чемпионате мира-2026. Лидер команд стабильно забивают по два гола за матч. В следующем туре "викинги" и "трехцветные" сыграют друг с другом. 

Эрлинг Холанн рассказал, с какими чувствами будет готовиться к игре с французами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Actu Foot

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 норвежцы обыграли Сенегал, а Франция взяла верх над Ираком в матче, который из-за остановок продлился почти четыре часа. Лидеры команд Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе снова забили по 2 гола. Через несколько дней их ждет очная встреча на поле. 

Что Холанн ждет от матча с Францией 

Лидер "викингов" хочет насладиться моментом после того, как его команда набрала максимум очков в двух первых турах. Это означает, что сборная Норвегии вышла в плей-офф Кубка Мира. Осталось выяснить, какое место она займет в группе. 

"Я уже не думаю об игре с Сенегалом. Мы выиграли, вышли в следующую стадию, так что какая разница? Следующий матч с французами. Как он завершится? Вероятно, они победят, а потом и Мундиаль выиграют", — заявил Холанн. 

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Матч сборных Норвегии и Франции пройдет в пятницу, 26 июня. 

Напомним, Новини.LIVE цитировали Майкла Оуэна, который прокомментировал проблемы сборной Португалии на чемпионате мира. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, кого признали самой красивой болельщицей групповой стадии Кубка Мира. 

Эрлинг Холанд Сборная Франции по футболу Сборная Норвегии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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