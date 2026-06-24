Невеста Букайо Саки поддержала Англию на матче ЧМ-2026: фото

Девушка Букайо Сака — Толами Бенсон. Фото: instagram.com/tolami_benson

Сборная Англии во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Ганой. Во втором тайме на поле вышел звездный вингер "трех львов" Букайо Сака.

За матчем с трибун наблюдала модель Толами Бенсон, которая поддерживала своего жениха Сака и сборную Англии, сообщил портал Новини.LIVE.

Толами Бенсон на матче Англия — Гана. Фото: скриншот

Девушка Сака украшает трибуны чемпионата мира

Британка в свои 25 лет уже давно развивает собственную карьеру модели и инфлюенсерки, а также регулярно сотрудничает с известными брендами.

Дополнительное внимание к ее персоне привлекло появление на страницах британской версии журнала Vogue. В социальных сетях за жизнью Толами следят почти 300 тысяч подписчиков.

Толами Бенсон. Фото: instagram.com/tolami_benson

Известно, что Бенсон и Сака находятся в отношениях с 2021 года. В ноябре 2025 года пара объявила о помолвке, после чего интерес к ним со стороны болельщиков и СМИ заметно возрос.

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Толами Бенсон. Фото: instagram.com/tolami_benson

При этом пара остается одной из самых закрытых в современном футболе, редко публикует совместные фотографии и почти не комментирует личную жизнь.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE сообщал, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был вынужден срочно покинуть расположение команды во время чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал о необычной истории с участием Луки Модрича на мундиале. Хорватский ветеран установил очередной исторический рекорд на мировом первенстве.