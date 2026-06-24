Наречена Букайо Саки підтримала Англію на матчі ЧС-2026: фото

Дівчина Букайо Сака Толамі Бенсон. Фото: instagram.com/tolami_benson

Збірна Англії в другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Гани. У другому таймі на поле вийшов зірковий вінгер "трьох левів" Букайо Сака.

За матчем із трибун спостерігала модель Толамі Бенсон, яка підтримувала свого нареченого Сака та збірну Англії, повідомив портал Новини.LIVE.

Толамі Бенсон на матчі Англія — Гана. Фото: скриншот

Дівчина Саки прикрашає трибуни чемпіонату світу

Британка, якій 25 років, уже давно розвиває власну кар'єру моделі та інфлюенсерки, а також регулярно співпрацює з відомими брендами.

Додаткову увагу до її персони привернула поява на сторінках британської версії журналу Vogue. У соціальних мережах за життям Толамі стежать майже 300 тисяч підписників.

Толамі Бенсон. Фото: instagram.com/tolami_benson

Відомо, що Бенсон і Сака перебувають у стосунках з 2021 року. У листопаді 2025 року пара оголосила про заручини, після чого інтерес до них з боку вболівальників і медіа помітно зріс.

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Толамі Бенсон. Фото: instagram.com/tolami_benson

При цьому пара залишається однією з найзакритіших у сучасному футболі, рідко публікує спільні фотографії та майже не коментує особисте життя.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам був змушений терміново залишити розташування команди під час чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав про незвичайну історію за участю Луки Модрича на мундіалі. Хорватський ветеран встановив черговий історичний рекорд на світовій першості.