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Головна ЧС-2026 Англія сенсаційно не змогла обіграти Гану на ЧС-2026

Англія сенсаційно не змогла обіграти Гану на ЧС-2026

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Дата публікації: 24 червня 2026 07:01
Англія не змогла забити Гані та зіграла внічию на ЧС-2026
Матч Англія — Гана. Фото: Reuters

Збірна Англії не змогла перемогти на чемпіонаті світу-2026. У матчі другого туру групи L команда Томаса Тухеля несподівано втратила очки в поєдинку проти Гани — 0:0.

Про результат гри повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Англия — Гана
Матч Англія — Гана на ЧС-2026. Фото: Reuters

Гана нав'язала Англії свою гру

Після яскравої перемоги над Хорватією з рахунком 4:2 англійці вважалися беззаперечними фаворитами зустрічі з Ганою. Водночас африканці ще в першому турі продемонструвала прагматичний стиль, здолавши Панаму з мінімальним рахунком 1:0.

У Бостоні Гана зробила ставку на надійну оборону та силову боротьбу, а футболісти Англії довгий час не могли знайти вільного простору біля штрафного майданчика суперника.

У першому таймі команда Тухеля контролювала м'яч, однак майже не створювала небезпечних моментів. Ганці дисципліновано діяли без м'яча та не дозволяли англійцям наблизитися до своїх воріт.

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Після перерви Гана почала частіше відповідати контратаками. Один із найкращих шансів африканської збірної виник за участю колишнього форварда "Кривбасу" Прінса Аду, але його партнер не зміг завдати вирішального удару.

Найближче до гола Англія була наприкінці зустрічі. На 86-й хвилині Майкл О'Райлі після подачі Ріса Джеймса головою влучив у поперечину, а Гаррі Кейн на добиванні не зміг поцілити у ворота.

У підсумку команди так і не відкрили рахунок. Після двох турів Англія та Гана залишаються лідерами групи L і вже майже забезпечили собі плей-оф. 

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Майкл Оуен публічно підтримав Кріштіану Роналду на тлі дискусій щодо його гри на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE писав про колумбійську вболівальницю, яка стала справжнім відкриттям серед фанатів на ЧС-2026. Завдяки своїй зовнішності та харизмі дівчина привернула увагу тисяч користувачів соцмереж і футбольних уболівальників.

Збірна Англії по футболу Гана ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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