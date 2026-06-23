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Головна ЧС-2026 Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан

Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан

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Дата публікації: 23 червня 2026 22:47
Роналду забив двічі у матчі Португалії проти Узбекистану на ЧС-2026
Матч Португалія — Узбекистан. Фото: Reuters

Збірна Португалії здобула другу перемогу на чемпіонаті світу-2026 і наблизилася до виходу в плейоф. Команда Роберто Мартінеса не залишила шансів Узбекистану, перемігши суперника з рахунком 5:0.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Роналду оформив дубль ще до перерви

Португальці захопили ініціативу з перших хвилин матчу і швидко відкрили рахунок. Уже на шостій хвилині Кріштіану Роналду замкнув простріл Жоау Канселу та відкрив рахунок.

Невдовзі перевагу португальців подвоїв Нуну Мендеш, який реалізував штрафний удар. До перерви Португалія забила ще раз — Роналду завершив контратаку після передачі Бруну Фернандеша та оформив дубль.

Узбекистану вдалося відзначитися в середині першого тайму, але гол Ганієва був скасований після перегляду епізоду через фол у розвитку атаки.

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Після перерви команда Мартінеса продовжила контролювати гру. Четвертий м'яч став наслідком автоголу воротаря Узбекистану Уткіра Нематова після подачі з кутового.

Остаточний рахунок наприкінці матчу встановив Рафаел Леау. Форвард ефектним ударом у дев'ятку завершив атаку португальців і встановив остаточний рахунок — 5:0.

Завдяки цій перемозі Португалія набрала шість очок після двох турів і суттєво покращила свої шанси на вихід до плейоф.

Португалія — Узбекистан 5:0
Голи: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (авт.), Леау, 87
Португалія: Д. Кошта — Канселу (Семеду, 46), Діаш, Вейга, Мендеш — Невеш (Б. Сілва, 76), Вітінья (Леау, 83) — Нету (Консейсан, 46), Б. Фернандеш, Феліш (Трінкан, 63) — Роналду.
Узбекистан: Нематов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаєв — Карімов (Жиянов, 90+2), Хамробеков (Мозговой, 46), Шукуров (Есанов, 90+2), Насруллаєв (Аліжонов, 46) — Файзуллаєв (Сергєєв, 73), Ганієв — Шомуродов.
Попередження: Вейга — Хамробеков

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про реакцію Майкла Оуена на дискусії навколо виступів Кріштіану Роналду на мундіалі.

Також Новини.LIVE писав про колумбійську фанатку, яка стала справжньою сенсацією чемпіонату світу поза межами футбольного поля.

Збірна Португалії з футболу ЧС-2026 з футболу Збірна Узбекистану з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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