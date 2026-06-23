Роналду забил два гола в матче Португалии против Узбекистана на ЧМ-2026

Матч Португалия — Узбекистан. Фото: Reuters

Сборная Португалии одержала вторую победу на чемпионате мира-2026 и приблизилась к выходу в плей-офф. Команда Роберто Мартинеса не оставила шансов Узбекистану, победив соперника со счетом 5:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Роналду оформил дубль еще до перерыва

Португальцы захватили инициативу с первых минут матча и быстро открыли счет. Уже на шестой минуте Криштиану Роналду замкнул прострел Жоау Канселу и открыл счет.

Вскоре преимущество португальцев удвоил Нуну Мендеш, реализовавший штрафной удар. До перерыва Португалия забила еще раз — Роналду завершил контратаку после передачи Бруну Фернандеша и оформил дубль.

Узбекистану удалось отличиться в середине первого тайма, но гол Ганиева был отменен после просмотра эпизода из-за фола в ходе атаки.

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После перерыва команда Мартинеса продолжила контролировать игру. Четвёртый мяч стал результатом автогола вратаря Узбекистана Уткира Нематова после подачи с углового.

Окончательный счет в конце матча установил Рафаэль Леау. Нападающий эффектным ударом в девятку завершил атаку португальцев и установил окончательный счет — 5:0.

Благодаря этой победе Португалия набрала шесть очков после двух туров и существенно улучшила свои шансы на выход в плей-офф.

Португалия — Узбекистан 5:0

Голы: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (авт.), Леау, 87

Португалия: Д . Кошта — Канселу (Семеду, 46), Диаш, Вейга, Мендеш — Невеш (Б. Сильва, 76), Витинья (Леау, 83) — Нету (Консейсан, 46), Б. Фернандеш, Фелиш (Тринкан, 63) — Роналду.

Узбекистан: Нематов — Ашурматов, Хусанов, Абуллаев — Каримов (Жиянов, 90+2), Хамробеков (Мозговой, 46), Шукуров (Есанов, 90+2), Насруллаев (Алижонов, 46) — Файзуллаев (Сергеев, 73), Ганиев — Шомуродов.

Предупреждения: Вейга — Хамробеков

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