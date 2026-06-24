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Главная ЧМ-2026 Англия сенсационно не смогла обыграть Гану на ЧМ-2026

Англия сенсационно не смогла обыграть Гану на ЧМ-2026

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Дата публикации 24 июня 2026 07:01
Англия не смогла забить Гане и сыграла вничью на ЧМ-2026
Матч Англия — Гана. Фото: Reuters

Сборная Англии не смогла одержать победу на чемпионате мира-2026. В матче второго тура группы L команда Томаса Тухеля неожиданно упустила очки в встрече с Ганой — 0:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Англия — Гана
Матч Англия — Гана на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Гана навязала Англии свою игру

После яркой победы над Хорватией со счётом 4:2 англичане считались бесспорными фаворитами встречи с Ганой. В то же время африканцы еще в первом туре продемонстрировали прагматичный стиль, одолев Панаму с минимальным счетом 1:0.

В Бостоне Гана сделала ставку на надежную оборону и силовую борьбу, а футболисты Англии долгое время не могли найти свободного пространства у штрафной площадки соперника.

В первом тайме команда Тухеля контролировала мяч, однако почти не создавала опасных моментов. Ганийцы дисциплинированно действовали без мяча и не позволяли англичанам приблизиться к своим воротам.

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Кейн не спас фаворита

После перерыва Гана стала чаще отвечать контратаками. Один из лучших моментов у африканской сборной возник с участием бывшего нападающего "Кривбасса" Принса Аду, но его партнер не смог нанести решающий удар.

Ближе всего к голу Англия была в конце встречи. На 86-й минуте Майкл О'Райли после подачи Риса Джеймса головой попал в перекладину, а Гарри Кейн на добивании не смог поразить ворота.

В итоге команды так и не открыли счет. После двух туров Англия остаётся лидером группы L и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Гана же сохранила шансы на продолжение борьбы и в последнем туре сыграет с Хорватией.

В итоге команды так и не открыли счет. После двух туров Англия и Гана остаются лидерами группы L и почти обеспечили себе плей-офф.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Майкл Оуэн публично поддержал Криштиану Роналду на фоне дискуссий о его игре на чемпионате мира.

Также Новини.LIVE писал о колумбийской болельщице, которая стала настоящим открытием среди фанатов на ЧМ-2026. Благодаря своей внешности и харизме девушка привлекла внимание тысяч пользователей соцсетей и футбольных болельщиков.

Сборная Англии по футболу Гана ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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