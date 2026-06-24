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Головна ЧС-2026 Зідан запросить до тренерського штабу збірної Франції легендарного воротаря

Зідан запросить до тренерського штабу збірної Франції легендарного воротаря

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Дата публікації: 24 червня 2026 11:15
Зідан запросить Бартеза до тренерського штабу збірної Франції
Зінедін Зідан на матчі ЧС-2026. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

На збірну Франції чекають серйозні зміни одразу після ЧС-2026. Вони відбудуться незалежно від того, як команда завершить турнір. "Триколірні" попрощаються з цілою епохою.

У команди з'явиться новий тренерський штаб, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишить цю посаду одразу після Кубка світу-2026. Він керує командою з 2012 року. За цей час "триколірні" стали чемпіонами світу-2018, а також призерами континентальної першості та Мундіалю в Катарі.

Новий тренер збірної Франції

Давно відомо, що наступним наставником національної команди стане її колишній футболіст, чемпіон світу 1998 року та Європи 2000 року Зінедін Зідан. Екстренер мадридського "Реала" давно хотів обійняти цю посаду і терпляче чекав, поки піде Дідьє Дешам.

Разом із нинішнім тренером "триколірні" попрощаються й з його помічниками на чолі з Гі Стефаном. Зінедін Зідан приведе з собою нових фахівців. Тренером воротарів може стати Фаб’єн Бартез, який разом із самим Зізу виступав за національну збірну наприкінці минулого та на початку цього століття.

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Бартез уже допомагав тренерам "триколірних" Раймону Доменеку та Лорану Блану. Також п’ять років тому він консультував тренерський штаб "Тулузи".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що збірна Франції тимчасово залишилася без головного тренера через сімейну трагедію Дідьє Дешама.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що дівчину півзахисника збірної Англії Букайо Сака визнали однією з головних красунь ЧС-2026.

Збірна Франції з футболу Зінедін Зідан ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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