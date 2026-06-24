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Головна ЧС-2026 Роналду з роздратуванням відреагував на порівняння з Мессі

Роналду з роздратуванням відреагував на порівняння з Мессі

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Дата публікації: 24 червня 2026 10:23
Роналду заявив, що втомився від запитань про Мессі
Кріштіану Роналду на полі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Португалії впевнено перемогла Узбекистан на груповому етапі Кубка світу. Кріштіану Роналду забив два голи, але міг забити ще кілька. Цей успіх тимчасово вгамував шквал критики як на адресу команди, так і на адресу футболіста.

Після фінального свистка лідеру Португалії довелося відповідати на незручні запитання, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на A Bola.

Ветеран збірної Португалії задоволений тим, що його команда набрала чотири очки у двох матчах і забезпечила собі вихід до плей-офф ЧС-2026. Наприкінці матчу Кріштіану Роналду кілька разів вигукнув фразу "Я повернувся". Однак журналістам захотілося почути інший прогноз від футболіста.

Знову порівняння з Мессі

У плей-офф чемпіонату світу збірна Португалії може зустрітися з Аргентиною, і Кріштіану Роналду поставили запитання про те, чи хоче він зіграти в такому протистоянні. Лідер "лузітан" назвав такі міркування безглуздими, оскільки Португалії ще належить зіграти третій тур групового етапу.

"На нас чекає складний матч із Колумбією, і треба постаратися посісти перше місце в групі. Головне завдання ми виконали, і я радий, що знову забиваю голи. Рекорд Мессі? Мені до цього немає діла. Мбаппе, до речі, теж забив", — заявив Роналду й пішов від журналістів.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли про горе в родині Дідьє Дешама, якому довелося терміново покинути збірну Франції.

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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