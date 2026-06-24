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Головна ЧС-2026 Мессі побив чотири рекорди Гіннеса в день 40-річчя "Руки Бога" Марадони

Мессі побив чотири рекорди Гіннеса в день 40-річчя "Руки Бога" Марадони

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 00:13
Мессі встановив чотири рекорди Гіннеса на ЧС та перевершив усіх бомбардирів в історії
Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Ліонель Мессі продовжує переписувати історію чемпіонатів світу у свої 39-років. Після матчу проти Австрії Книга рекордів Гіннесса зафіксувала одразу чотири досягнення аргентинця на чемпіонатах світу.

Про рекорди Мессі повідомив портал Новини.LIVE.

Лионель Месси
Ліонель Мессі святкує взяття воріт. Фото: Reuters

Які рекорди встановив Мессі

Гол у ворота Австрії дозволив капітану збірної Аргентини стати одноосібним рекордсменом за кількістю забитих м'ячів у фінальних частинах чемпіонатів світу. Тепер на рахунку форварда 18 голів.

Також Мессі став одноосібним рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу — 28. Окрім цього, він став рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу — в його активі вже 18 таких матчів.

Ще одне досягнення стосується ігрового часу. Аргентинець провів на чемпіонатах світу 2489 хвилин, що є найкращим показником в історії турніру.

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Фанати збірної Аргентини. Фото: Reuters

Символічний день для Аргентини

Символічно, що рекорди Мессі були встановлені 22 червня — у день, який назавжди увійшов в історію аргентинського футболу. Саме цього дня у 1986 році Дієго Марадона забив свій легендарний гол рукою у ворота Англії у чвертьфіналі чемпіонату світу в Мексиці.

Епізод отримав назву "Рука Бога" і став одним із найвідоміших моментів в історії футболу. Через 40 років після того матчу Мессі знову привернув увагу всього футбольного світу до Аргентини.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Майкл Оуен не підтримав критику на адресу Кріштіану Роналду та висловився на захист легендарного португальця.

Також Новини.LIVE писав про колумбійську вболівальницю, яка стала однією з найобговорюваніших персон чемпіонату світу 2026.

рекорд Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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