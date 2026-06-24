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Главная ЧМ-2026 Месси побил четыре рекорда Гиннеса в день 40-летия "Руки Бога" Марадоны

Месси побил четыре рекорда Гиннеса в день 40-летия "Руки Бога" Марадоны

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Дата публикации 24 июня 2026 00:13
Месси установил четыре рекорда Гиннеса на ЧМ и превзошёл всех бомбардиров в истории
Лионель Месси. Фото: Reuters

Лионель Месси продолжает переписывать историю чемпионатов мира в свои 39 лет. После матча против Австрии Книга рекордов Гиннесса зафиксировала сразу четыре достижения аргентинца на чемпионатах мира.

О рекордах Месси сообщил портал Новини.LIVE.

Лионель Месси
Лионель Месси празднует забитый гол. Фото: Reuters

Какие рекорды установил Месси

Гол в ворота Австрии позволил капитану сборной Аргентины стать единоличным рекордсменом по количеству забитых мячей в финальных частях чемпионатов мира. Теперь на счету нападающего 18 голов.

Также Месси стал единоличным рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира — 28. Кроме того, он стал рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира — в его активе уже 18 таких матчей.

Еще одно достижение касается игрового времени. Аргентинец провел на чемпионатах мира 2489 минут, что является лучшим показателем в истории турнира.

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Болельщики сборной Аргентины. Фото: Reuters

Символический день для Аргентины

Символично, что рекорды Месси были установлены 22 июня — в день, который навсегда вошел в историю аргентинского футбола. Именно в этот день в 1986 году Диего Марадона забил свой легендарный гол рукой в ворота Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Мексике.

Эпизод получил название "Рука Бога" и стал одним из самых известных моментов в истории футбола. Спустя 40 лет после того матча Месси вновь привлек внимание всего футбольного мира к Аргентине.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Майкл Оуэн не поддержал критику в адрес Криштиану Роналду и выступил в защиту легендарного португальца.

Также Новини.LIVE писал о колумбийской болельщице, которая стала одной из самых обсуждаемых фигур чемпионата мира 2026 года.

рекорд Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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