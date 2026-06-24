Роналду заявил, что устал от вопросов про Месси

Криштиану Роналду на поле. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Португалии уверенно победила Узбекистан в групповой стадии Кубка Мира. Криштиану Роналду оформил дубль, но мог забить еще несколько голов. Этот успех на время снизил шквал критики и на команду, и на футболиста.

После финального свистка лидеру Португалии пришлось отвечать на неудобные вопросы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Bola.

Ветеран сборной Португалии доволен тем, что его команда набрала четыре балла в двух матчах и оформила выход в плей-офф ЧМ-2026. В конце матча Криштиану Роналду несколько раз выкрикнул фразу "Я вернулся". Однако журналистам захотелось услышать другой прогноз от футболиста.

Снова сравнение с Месси

В плей-офф чемпионата мира сборная Португалии может встретиться с Аргентиной, и Криштиану Роналду задали вопрос о том, хочет ли он сыграть в таком противостоянии. Лидер "лузитан" назвал бессмысленными такие рассуждения, поскольку Португалии еще предстоит сыграть третий тур группового этапа.

"Нас ждет сложный матч с Колумбией, и надо постараться занять первое место в квартете. Главную задачу мы выполнили, и я рад тому, что снова забиваю голы. Рекорд Месси? Мне нет дела до этого. Мбаппе, кстати, тоже забил", — заявил Роналду и ушел от журналистов.

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