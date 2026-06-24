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Главная ЧМ-2026 Сыграет ли Неймар: анонс матчей 14 игрового дня на ЧМ-2026

Сыграет ли Неймар: анонс матчей 14 игрового дня на ЧМ-2026

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Дата публикации 24 июня 2026 09:06
Неймар дебютирует на ЧМ-2026: анонс матчей 14 игрового дня
Брель Эмболо, Джонатан Дэвид и Ашраф Хакими. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Третий тур на чемпионате мира-2026 принесет некоторые изменения в формат турнира. Теперь оба поединка в каждой группе будут начинаться в одно и то же время. Сперва стартуют сборные из квартетов "А", "B" и "С". 

В один игровой день на протяжение вечера и ночи будут сыграны сразу 6 поединков, сообщают Новини.LIVE

Битва Швейцарии и Канады 

Группа В. Третий тур. 

Швейцария — Канада. 

Ванкувер. Начало по Киеву: 22-00. 

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Соперники синхронно проводят ЧМ-2026. Сначала они сыграли вничью в первом туре, затем разгромили оппонентов во втором. Швейцария победила Боснию со счетом 4:1, Канада разгромила Катар (6:0) и добыла первую победу в истории чемпионатов мира. Европейская команда является фаворитом противостояния, учитывая опыт и класс швейцарцев. Матч для них окажется тяжелым, но им по силам выиграть и занять первое место в группе. 

Босния надеется на первую победу

Босния и Герцеговина — Катар 

Сиэтл. Начало по Киеву: 22-00. 

Обе команда набрали по одному очку в двух первых турах на Кубке Мира. Победа в очном противостоянии гарантирует выход в плей-офф турнира с третьего места в группе. Ничья не устроит ни одну из команд, потому ожидается яркий поединок. Кадровая ситуация у Боснии и Катара не оптимальная, в прошлых матчах они потеряли из-за удалений важных футболистов. Однако класс европейской команды должен принести ей победу. Не для этого подопечные Сергея Барбареза проходили Италию, чтобы не выйти из группы. 

Марокко в предвкушении разгрома 

Группа С. Третий тур. 

Марокко — Гаити 

Атланта. Начало по Киеву: 01-00. 

"Атласские львы" оказались наиболее убедительной африканской командой на ЧМ-2026. И дело не в результатах, а в доминирующем стили игры команды. Правда, они не в состоянии придерживаться его весь матч. Для победы над Гаити может хватить и получаса. Даже ничья или поражение выведет Марокко в плей-офф при условии, что Шотландия обыграет Бразилию. 

Гаити проиграла два предыдущих матча и стала первой командой, которая утратила шансы на продолжение борьбы. Поражение от Марокко поставит эту сборную в один ряд с Сальвадором, который первым в истории проиграл шесть поединков на чемпионатах мира. 

А вот и Неймар 

Шотландия — Бразилия 

Майами. Начало по Киеву: 01-00. 

Европейская команда набрала в двух предыдущих матчах три балла и может впервые в истории выйти в плей-офф. У Бразилии четыре очка и вероятное усиление состава: Неймар может выйти на поле впервые на Кубке Мира-2026, хоть он пока и не в состоянии отыграть весь поединок. Но есть и потеря: Рафинья может не сыграть из-за травмы как минимум до августа. Его место на фланге, скорее всего, займет молодой Райан. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор на фоне Неймара. Фото: Reuters

Статистика на стороне "селесао", учитывая, что за 10 предыдущих матчей Шотландия только дважды сыграла вничью с Бразилией и уступила ей в восьми поединках.

Корея готова снова удивить 

Группа А. Третий тур. 

ЮАР — Южная Корея 

Гваделупа. Начало по Киеву: 04-00. 

Азиатская команда впервые на турнире проведет встречу с соперником, которого превосходит по классу. Ранее корейцы одержали волевую победу над Чехией (2:1) и уступили в упорной борьбе Мексике (1:0). Успех в третьем туре позволит им занять второе место в группе. Поражение отбросит корейцев на третью строчку, хотя не исключено и последнее место в группе, если в параллельном матче чехи победят мексиканцев. 

ЮАР уже удалось завоевать очко в матче против Чехии (1:1), и это позволяет африканской команде надеяться на продолжение борьбы. Все зависит только от них, но ЮАР не выигрывал уже семь поединков подряд. 

Мексиканцев не остановить 

Чехия — Мексика 

Мехико. Начало по Киеву: 04-00. 

Одни из хозяев турнира набрали максимум очков в предыдущих турах, погрузив страну в режиме непрекращающегося карнавала. Логика подсказывает, что в третьем туре важно сэкономить силы, но команда поймала кураж, так что легкого матча для Чехии не гарантировано. 

Команда Мирослава Коубека в двух предыдущих матчах дважды забивала дебютные голы, но так и не сумела ни разу победить. На этот раз европейской команде надо не только забить гол, но довести поединок до успеха. Только это гарантирует чехам выход в плей-офф. Задача посильная, тем более, у мексиканцев на поле выйдет не основной состав, включая вратаря-рекордсмена Гильермо Очоа. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что девушка лидера сборной Англии Букайо Сака была признана одной из главных красавиц ЧМ-2022. 

Также Новини.LIVE сообщали о трагедии, которая во время Мундиаля произошла в семье главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. 

Марокко Неймар Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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