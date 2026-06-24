Неймар дебютирует на ЧМ-2026: анонс матчей 14 игрового дня

Брель Эмболо, Джонатан Дэвид и Ашраф Хакими. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Третий тур на чемпионате мира-2026 принесет некоторые изменения в формат турнира. Теперь оба поединка в каждой группе будут начинаться в одно и то же время. Сперва стартуют сборные из квартетов "А", "B" и "С".

В один игровой день на протяжение вечера и ночи будут сыграны сразу 6 поединков, сообщают Новини.LIVE.

Битва Швейцарии и Канады

Группа В. Третий тур.

Швейцария — Канада.

Ванкувер. Начало по Киеву: 22-00.

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Соперники синхронно проводят ЧМ-2026. Сначала они сыграли вничью в первом туре, затем разгромили оппонентов во втором. Швейцария победила Боснию со счетом 4:1, Канада разгромила Катар (6:0) и добыла первую победу в истории чемпионатов мира. Европейская команда является фаворитом противостояния, учитывая опыт и класс швейцарцев. Матч для них окажется тяжелым, но им по силам выиграть и занять первое место в группе.

Босния надеется на первую победу

Босния и Герцеговина — Катар

Сиэтл. Начало по Киеву: 22-00.

Обе команда набрали по одному очку в двух первых турах на Кубке Мира. Победа в очном противостоянии гарантирует выход в плей-офф турнира с третьего места в группе. Ничья не устроит ни одну из команд, потому ожидается яркий поединок. Кадровая ситуация у Боснии и Катара не оптимальная, в прошлых матчах они потеряли из-за удалений важных футболистов. Однако класс европейской команды должен принести ей победу. Не для этого подопечные Сергея Барбареза проходили Италию, чтобы не выйти из группы.

Марокко в предвкушении разгрома

Группа С. Третий тур.

Марокко — Гаити

Атланта. Начало по Киеву: 01-00.

"Атласские львы" оказались наиболее убедительной африканской командой на ЧМ-2026. И дело не в результатах, а в доминирующем стили игры команды. Правда, они не в состоянии придерживаться его весь матч. Для победы над Гаити может хватить и получаса. Даже ничья или поражение выведет Марокко в плей-офф при условии, что Шотландия обыграет Бразилию.

Гаити проиграла два предыдущих матча и стала первой командой, которая утратила шансы на продолжение борьбы. Поражение от Марокко поставит эту сборную в один ряд с Сальвадором, который первым в истории проиграл шесть поединков на чемпионатах мира.

А вот и Неймар

Шотландия — Бразилия

Майами. Начало по Киеву: 01-00.

Европейская команда набрала в двух предыдущих матчах три балла и может впервые в истории выйти в плей-офф. У Бразилии четыре очка и вероятное усиление состава: Неймар может выйти на поле впервые на Кубке Мира-2026, хоть он пока и не в состоянии отыграть весь поединок. Но есть и потеря: Рафинья может не сыграть из-за травмы как минимум до августа. Его место на фланге, скорее всего, займет молодой Райан.

Винисиус Жуниор на фоне Неймара. Фото: Reuters

Статистика на стороне "селесао", учитывая, что за 10 предыдущих матчей Шотландия только дважды сыграла вничью с Бразилией и уступила ей в восьми поединках.

Корея готова снова удивить

Группа А. Третий тур.

ЮАР — Южная Корея

Гваделупа. Начало по Киеву: 04-00.

Азиатская команда впервые на турнире проведет встречу с соперником, которого превосходит по классу. Ранее корейцы одержали волевую победу над Чехией (2:1) и уступили в упорной борьбе Мексике (1:0). Успех в третьем туре позволит им занять второе место в группе. Поражение отбросит корейцев на третью строчку, хотя не исключено и последнее место в группе, если в параллельном матче чехи победят мексиканцев.

ЮАР уже удалось завоевать очко в матче против Чехии (1:1), и это позволяет африканской команде надеяться на продолжение борьбы. Все зависит только от них, но ЮАР не выигрывал уже семь поединков подряд.

Мексиканцев не остановить

Чехия — Мексика

Мехико. Начало по Киеву: 04-00.

Одни из хозяев турнира набрали максимум очков в предыдущих турах, погрузив страну в режиме непрекращающегося карнавала. Логика подсказывает, что в третьем туре важно сэкономить силы, но команда поймала кураж, так что легкого матча для Чехии не гарантировано.

Команда Мирослава Коубека в двух предыдущих матчах дважды забивала дебютные голы, но так и не сумела ни разу победить. На этот раз европейской команде надо не только забить гол, но довести поединок до успеха. Только это гарантирует чехам выход в плей-офф. Задача посильная, тем более, у мексиканцев на поле выйдет не основной состав, включая вратаря-рекордсмена Гильермо Очоа.

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