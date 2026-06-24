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Головна ЧС-2026 Лідер збірної Англії отримав травму і може пропустити наступний матч

Лідер збірної Англії отримав травму і може пропустити наступний матч

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 16:13
Деклан Райс отримав травму і, можливо, пропустить наступний матч
Тренер Томас Тухель та півзахисник Деклан Райс. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Англії зіграла внічию з Ганою у другому турі групового етапу ЧС-2026. Команди не забили одна одній голів. Підопічні Томаса Тухеля набрали 4 бали й забезпечили собі вихід до плей-офф турніру.

У наступному матчі англійці можуть зіграти без Деклана Райса, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Півзахисник лондонського "Арсенала" Деклан Райс вийшов у стартовому складі на поєдинок із Ганою. Він зумів дограти матч ЧС-2026 до фінального свистка. Однак після гри футболіст кульгав, а на його лівій литці з’явилася туга пов’язка.

Травма Деклана Райса

Ще під час Кубка світу півзахисник "Арсенала" зізнався, що останні півроку страждає від наслідків травми підколінного сухожилля. Однак він не ризикнув розпочати відновлення, щоб мати можливість зіграти на турнірі. Деклан Райс подбає про своє здоров’я після Мундіалю.

З самого початку 2026 року англійський футболіст боровся з невралгією, про яку ніхто, окрім нього, не знав. На ЧС-2026 стан Деклана Райса погіршився після того, як у матчі з Ганою він отримав болючий удар по лівій нозі.

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Збірна Англії в третьому турі зіграє з Панамою. Матч відбудеться в неділю, 28 червня. Окрім Деклана Райса, проблеми зі здоров’ям має й захисник Джед Спенс.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Зінедін Зідан, який очолить збірну Франції, візьме до свого тренерського штабу Фаб’єна Бартеза.

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Збірна Англії по футболу Томас Тухель Деклан Райс
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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