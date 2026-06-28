Англія та Хорватія здобули перемоги, Колумбія зупинила Португалію: результати 17-го дня ЧС

Гаррі Кейн, Лука Модріч та Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

На чемпіонаті світу-2026 завершилися матчі груп J, K та L. Аргентина й Англія виграли свої квартети, а Португалія та Хорватія вийшли до плейоф із других місць.

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Англія без проблем пройшла Панаму

Збірна Англії після нічиєї з Ганою потребувала перемоги над Панамою, щоб гарантувати перше місце в групі L. Команда Томаса Тухеля довго не могла зламати оборону суперника, але після перерви своє слово сказали лідери.

На 62-й хвилині Джуд Беллінгем відкрив рахунок після подачі Букайо Саки з кутового. Уже за п'ять хвилин півзахисник асистував Гаррі Кейну, який встановив остаточний рахунок.

Панама — Англія — 0:2

Голи: Беллінгем, 62, Кейн, 67.

Хорватія залишила Гану без другого місця

У паралельному матчі Хорватія перемогла Гану з рахунком 2:1. Петар Сучич відкрив рахунок потужним ударом у першому таймі, а після перерви ганці відповіли голом Дерріка Лукассена.

Втім, вирішальне слово залишилося за хорватами. На 83-й хвилині Нікола Влашич головою замкнув подачу Луки Модрича з кутового та приніс команді важливу перемогу.

Хорватія — Гана — 2:1

Голи: Сучич, 32, Влашич, 83 — Лукассен, 73.

ДР Конго зробила камбек проти Узбекистану

ДР Конго невдало розпочала матч проти Узбекистану та пропустила вже на 10-й хвилині після голу Елдора Шомуродова. Однак після перерви африканська команда повністю змінила хід гри.

Йоан Вісса зрівняв рахунок із пенальті, потім Фістон Маєле вивів ДР Конго вперед, а в компенсований час Вісса оформив дубль. Перемога дозволила команді завершити груповий етап із чотирма очками.

ДР Конго — Узбекистан — 3:1

Голи: Вісса, 68 (пен.), 90+1, Маєле, 78 — Шомуродов, 10.

Колумбія та Португалія не забили

Матч Колумбії та Португалії завершився без голів. Обидві команди створювали моменти, але воротарі та захисники діяли надійно.

Колумбія зберегла перше місце в групі K, а Португалія фінішувала другою. Команда Кріштіану Роналду також продовжить виступ у плейоф, де в 1/16 фіналу протистоятиме Хорватії.

Колумбія — Португалія — 0:0

Алжир та Австрія влаштували драму

Найрезультативнішим матчем дня стала зустріч Алжиру та Австрії, яка завершилася нічиєю 3:3. Команди кілька разів обмінювалися голами, а головна драма розгорнулася вже в компенсований час.

Ріяд Марез на 90+4-й хвилині, здавалося, приніс Алжиру перемогу, але вже за дві хвилини Саша Калайджич зрівняв рахунок. У підсумку Австрія залишилася вище в турнірній таблиці. Водночас обидві команди пробилися до плейоф: Алжир зіграє зі Швейцарією, а Австрія — з Іспанією.

Алжир — Австрія — 3:3

Голи: Бельгалі, 45, Марез, 60, 90+4 — Арнаутович, 28, Забітцер, 55, Калайджич, 90+6.

Мессі забив після виходу на заміну

Аргентина завершила груповий етап перемогою над Йорданією з рахунком 3:1. Джовані Ло Чельсо відкрив рахунок зі штрафного, а Лаутаро Мартінес реалізував пенальті ще до перерви.

Після голу Муси Ат-Тамарі Йорданія спробувала повернути інтригу, але наприкінці матчу на поле вийшов Ліонель Мессі. Капітан аргентинців сам заробив штрафний і реалізував його ударом у нижній кут. Аргентина набрала дев'ять очок і завершила груповий етап без втрат.

Йорданія — Аргентина — 1:3

Голи: Ат-Тамарі, 55 — Ло Чельсо, 19, Лаутаро Мартінес, 31 (пен.), Мессі, 80.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про головні підсумки 16-го ігрового дня чемпіонату світу з футболу.

Також Новини.LIVE писав, що Всесвітня боксерська рада офіційно передала чемпіонський титул Олександра Усика іншому боксеру після рішення українця відмовитися від пояса.