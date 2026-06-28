ЧС-2026: визначились всі матчі 1/16 фіналу та опублікована сітка плей-оф

Кіліан Мбаппе, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Після завершення групового етапу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася сітка плейоф. Уже перший раунд на виліт може подарувати одразу кілька гучних протистоянь і несподіваних результатів.

Про розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026 повідомляє портал Новини.LIVE.

Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

28 червня, 22:00. ПАР — Канада

29 червня, 20:00. Бразилія — Японія

29 червня, 23:30. Німеччина — Парагвай

30 червня, 04:00. Нідерланди — Марокко

30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар — Норвегія

1 липня, 00:00. Франція — Швеція

1 липня, 04:00. Мексика — Еквадор

1 липня, 19:00. Англія — ДР Конго

1 липня, 23:00. Бельгія — Сенегал

2 липня, 03:00. США — Боснія і Герцеговина

2 липня, 22:00. Іспанія — Австрія

3 липня, 02:00. Португалія — Хорватія

3 липня, 06:00. Швейцарія — Алжир

3 липня, 21:00. Австралія — Єгипет

4 липня, 01:00. Кабо-Верде — Аргентина

4 липня, 04:30. Колумбія — Гана

Франція ризикує отримати Німеччину вже в 1/8 фіналу

Одне з найгучніших потенційних протистоянь може відбутися вже після стадії 1/16 фіналу. Якщо Франція обіграє Швецію, а Німеччина підтвердить статус фаворита в матчі з Парагваєм, команди зустрінуться в 1/8 фіналу.

Не менш цікавою виглядає й інша можлива афіша — Португалія проти Іспанії. Для цього португальцям необхідно пройти Хорватію, а іспанцям — Австрію.

На цій же половині турнірної сітки залишаються Нідерланди, Марокко, ПАР, Канада, США, Боснія і Герцеговина, Бельгія та Сенегал, які також можуть втрутитися в боротьбу за путівки до півфіналу.

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Бразилія та Англія можуть зіграти у чвертьфіналі

На іншій половині турнірної сітки одразу кілька фаворитів отримали більш комфортний шлях.

Якщо Бразилія переможе Японію, а Англія впорається з ДР Конго, команди можуть зустрітися вже на стадії чвертьфіналу. До цієї частини сітки також потрапили Кот-д'Івуар, Норвегія, Мексика та Еквадор.

Особливість нинішньої сітки полягає в тому, що Бразилія та Аргентина розташовані в одній половині. Це означає, що найпринциповіше протистояння світового футболу можливе лише на стадії півфіналу.

Які фінали можуть побачити вболівальники

Якщо головні фаворити підтвердять свій статус, у фіналі можуть відбутися одразу кілька топових протистоянь.

Серед найімовірніших варіантів — Бразилія, Аргентина або Англія проти Франції, Іспанії чи Португалії.

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