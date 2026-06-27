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Головна ЧС-2026 Франція та Сенегал розгромили Норвегію та Ірак

Франція та Сенегал розгромили Норвегію та Ірак

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Дата публікації: 27 червня 2026 01:21
Франція — Норвегія, Сенегал — Ірак: результати матчів групи I на ЧС-2026
Матч Франція — Норвегія. Фото: Reuters

Збірна Франції завершила груповий етап чемпіонату світу-2026 зі стовідсотковим результатом. У заключному турі команда, якою через сімейні обставини не зміг керувати Дідьє Дешам, обіграла Норвегію, а Сенегал розгромив Ірак і зберіг шанси на вихід до плейоф.

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Франція без проблем переграла Норвегію

Матч за перше місце в групі фактично втратив інтригу ще до стартового свистка. Головний тренер норвежців Столе Сольбаккен випустив експериментальний склад, залишивши в запасі більшість основних футболістів.

Французи швидко скористалися перевагою. Усман Дембеле оформив хет-трик ще до перерви, двічі відзначившись після передач Кіліана Мбаппе, а ще один м'яч забив після асисту Орельєна Чуамені. Єдиним світлим моментом для Норвегії став гол Осгора, який скоротив відставання до мінімуму.

На початку другого тайму норвежці могли повернути інтригу, однак Йорген Странд Ларсен не реалізував пенальті — Майк Меньян парирував удар. У компенсований час Дезіре Дуе встановив остаточний рахунок — 4:1.

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Сенегал розгромив Ірак

У паралельному матчі Сенегалу була потрібна лише перемога, щоб зберегти шанси на вихід до плейоф. Уже на четвертій хвилині Хабіб Діарра відкрив рахунок, а незабаром Ірак залишився в меншості після вилучення Ребіна Сулаки за фол проти Садіо Мане.

До перерви африканці більше не забили, але після відпочинку остаточно дотиснули суперника. Ісмаїл Сарр відзначився після передачі Камара, Папа Гує оформив дубль, а Іліман Ндіає поставив крапку — 5:0.

Франція з дев'ятьма очками виграла групу I, Норвегія із шістьма балами фінішувала другою. Сенегал набрав три очки та посів третє місце, зберігши шанси на вихід до 1/16 фіналу через рейтинг третіх команд. Ірак завершив турнір без набраних очок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кіліан Мбаппе очолив список найрезультативніших футболістів чемпіонату світу-2026, випередивши Ліонеля Мессі за системою "гол+пас".

Також Новини.LIVE писав про підсумки 15-го ігрового дня мундіалю, який приніс одразу кілька несподіваних результатів.

Збірна Франції з футболу збірна Сенегалу Збірна Норвегії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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