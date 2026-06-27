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Главная ЧМ-2026 Франция и Сенегал разгромили Норвегию и Ирак

Франция и Сенегал разгромили Норвегию и Ирак

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Дата публикации 27 июня 2026 01:21
Франция — Норвегия, Сенегал — Ирак: результаты матчей группы I на ЧМ-2026
Матч Франция — Норвегия. Фото: Reuters

Сборная Франции завершила групповой этап чемпионата мира-2026 со стопроцентным результатом. В заключительном туре команда, которой из-за семейных обстоятельств не смог руководить Дидье Дешам, обыграла Норвегию, а Сенегал разгромил Ирак и сохранил шансы на выход в плей-офф.

О результатах матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Франция без проблем обыграла Норвегию

Матч за первое место в группе фактически лишился интриги еще до стартового свистка. Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен выпустил экспериментальный состав, оставив в запасе большинство основных футболистов.

Французы быстро воспользовались преимуществом. Усман Дембеле оформил хет-трик еще до перерыва, дважды отличившись после передач Килиана Мбаппе, а еще один мяч забил после ассиста Орельена Чуамени. Единственным светлым моментом для Норвегии стал гол Осгора, который сократил отставание до минимума.

В начале второго тайма норвежцы могли вернуть интригу, однако Йорген Странд Ларсен не реализовал пенальти — Майк Меньян парировал удар. В компенсированное время Дезире Дуэ установил окончательный счет — 4:1.

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Сенегал разгромил Ирак

В параллельном матче Сенегалу нужна была только победа, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Уже на четвертой минуте Хабиб Диарра открыл счёт, а вскоре Ирак остался в меньшинстве после удаления Ребина Сулаки за фол против Садио Мане.

До перерыва африканцы больше не забивали, но после перерыва окончательно добили соперника. Исмаил Сарр отличился после передачи Камара, Папа Гуе оформил дубль, а Илиман Ндиае поставил точку — 5:0.

Франция с девятью очками выиграла группу I, Норвегия с шестью очками финишировала второй. Сенегал набрал три очка и занял третье место, сохранив шансы на выход в 1/16 финала по рейтингу третьих команд. Ирак завершил турнир без набранных очков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Килиан Мбаппе возглавил список самых результативных футболистов чемпионата мира-2026, опередив Лионеля Месси по системе "гол+пас".

Также Новини.LIVE писал об итогах 15-го игрового дня мундиаля, который принес сразу несколько неожиданных результатов.

Сборная Франции по футболу сборная Сенегала Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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