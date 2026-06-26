Туреччина показала, як треба залишати Кубок Світу: результати 15-го дня на ЧС

Арда Гюлер все ж таки забив на Кубку Світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.

У ніч на п'ятницю сенсаційних результатів матчів на ЧС-2026 не було, але були наслідки, які здивували вболівальників. Збірна Туреччини гарно попрощалася із турніром. На Німеччину знову негативно вплинув фактор Мануеля Ноєра.

Шведи так і не змогли вирішити свої проблеми, а Кюрасао попрощався із Кубком Світу, повідомляють Новини.LIVE.

Впевнений прохід Кот-д'Івуару

Перед стартом поєдинку обидві команди зберігали шанси на вихід у плей-офф. Але африканська команда краще використала свої шанси. Героєм зустрічі став Ніколя Пепе. У першому таймі він забив ударом у дотик, після перерви не менш ефектно відправив м'яч у "дев'ятку" воріт суперника. Підопічні мали шанси відповісти хоча б одним голом, але не вийшло. Кот-д'Івуар утримав перемогу і вперше у своїй історії вийшов у плей-офф ЧС-2026.

Кюрасао — Кот-д'Івуар — 0:2 (0:1)

Голи: Пепе, 7, 64.

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Ноєр шокував Німеччину

Не лише голкіпер Бундестім став автором головної сенсації ігрової ночі, але його провину важко заперечити. Він зробив кілька помилок у матчі, діяв невпевнено та продемонстрував, що зі спорту необхідно йти вчасно. Адже німці першими відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Вірц асистував Сане, але м'яч не можна було зараховувати через жіночу гру Александара Павловича проти суперника на початку атаки.

Еквадор швидко відігрався зусиллями Нільсона Анґуло. Після перерви Німеччина претендувала на пенальті, якого скасували за черговий фол в атаці. А наприкінці поєдинку Гонсало Плата скористався помилкою Мануеля Ноєра та з близької дистанції забив переможний гол та вивів свою команду у плей-офф Кубка Світу.

Еквадор — Німеччина — 2:1 (1:1)

Голи: Ангуло, 9; Плата, 77 — Сане, 2.

Швеція знову зіграла непереконливо

Збірна Японії вкотре продемонструвала, що є однією з недооцінених команд турніру. Підопічні Хадзіме Моріясу не дозволили перемогти шведам, розлюченим після поразки в минулому турі. Азіатська команда першою відкрила рахунок у другому таймі, "тре крунур" навіть не допомогла заміна воротаря перед грою. Але Еланга досить швидко поновив паритет.

У результаті Японія продовжила безпрограшну серію і пройшла у плей-офф з другого місця, шведи зайняли третій рядок і можуть продовжити боротьбу на турнірі.

Японія — Швеція — 1:1 (0:0)

Голи: Маеда, 56 — Еланга, 62.

Туніс залишається найгіршою командою Мундіалю

Підопічним Рональда Кумана треба було не просто перемогти, а зробити це з великим рахунком, щоб їхня доля в групі залежала тільки від них самих. Вже у дебюті поєдинку Нідерланди двічі забили. Спочатку захисник Тунісу не дозволив відзначитися Броббі і зрізав м'яч у свої ворота, але за кілька хвилин Браян вже зумів відзначитися самостійно.

У другому таймі Туніс відіграв один гол, "оран'є" пропустили м'яч у сьомому поєдинку поспіль. Але у підсумку Ван Хеке вдало зіграв головою після кутового, м'яч після рикошету залетів у чужі ворота. Це 15 поспіль перемога Нідерландів на чемпіонатах світу у основний час.

Туніс — Нідерланди — 1:3 (1:1)

Голи: Шкірі, 3 (автогол); Броббі, 7; Ван Хекке, 62 — Мастурі, 54.

Нічия допомогла "соккеруз"

Суперники провели два різні тайми. У першому домінувала Австралія, після перерви більш активно виглядав Парагвай. Рахунок у результаті так і не було відкрито. "Соккеруз" оформили вихід у плей-офф, підопічні Густаво Альфаро можуть опинитися там же, але з третього місця.

Парагвай — Австралія — 0:0

Турки голосно "грюкнули дверима"

Матч без певних турнірних завдань виявився найцікавішим і найбагатшим на голи цієї ночі. Підопічні Вінченцо Монтелли наперед втратили надію на плей-офф, американці за два перші тури виконали це завдання.

Господарі турніру відкрили рахунок у дебюті поєдинку після навісу з кутового. Туреччина відповіла одразу зусиллями Арди Гюлера, якому нарешті вдалося забити на цьому чемпіонаті світу. Команда Монтелли виграла тайм після того, як Кекчу влучним ударом завершив комбінацію своєї команди.

Одразу після перерви американці забили другий гол, потужний удар з-за меж штрафного майданчика вдався Бергальтеру. Але наприкінці протистояння біля воріт збірної США виникла плутанина, якою скористався Айхан. Туреччина красиво попрощалася із турніром, а до американців є питання.

Туреччина — США — 3:2 (2:1)

Голи: Гюлер, 10; Кекчу, 31; Айхан, 90+8 — Трасті, 3; Берхгальтер, 49

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