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Главная ЧМ-2026 Чудо Эквадора, победа Турции и другие результаты 15 дня на ЧМ-2026

Чудо Эквадора, победа Турции и другие результаты 15 дня на ЧМ-2026

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Дата публикации 26 июня 2026 10:01
Турция показала, как надо покидать Кубок Мира: результаты 15 дня на ЧМ
Арда Гюлер все же забил на Кубке Мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь на пятницу сенсационных результатов матчей на ЧМ-2026 не было, но были исходы, которые удивили болельщиков. Сборная Турции красиво попрощалась с турниром. На Германию снова негативно повлиял фактор Мануэля Нойера. 

Шведы так и не смогли решить свои проблемы, а Кюрасао попрощался с Кубком Мира, сообщают Новини.LIVE.

Уверенный проход Кот-д'Ивуара 

Перед стартом поединка обе команды сохраняли шансы на выход в плей-офф. Но африканская команда лучше использовала свои шансы. Героем встречи стал Николя Пепе. В первом тайме он забил ударом в касание, после перерыва не менее эффектно отправил мяч в "девятку" ворот соперника. У подопечных были шансы ответить хотя бы одним голом, но не получилось. Кот-д'Ивуар удержал победу и впервые в своей истории вышел в плей-офф ЧМ-2026. 

Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2 (0:1) 

Голы: Пепе, 7, 64. 

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Нойер шокировал Германию 

Не только голкипер Бундестим стал автором главной сенсации игровой ночи, но его вину сложно отрицать. Он совершил несколько ошибок в матче, действовал неуверенно и продемонстрировал, что из спорта необходимо уходить вовремя. А ведь немцы первыми открыли счет в дебюте встречи. Вирц ассистировал Сане, но мяч нельзя было засчитывать из-за жетской игры Александара Павловича против соперника в начале атаки.

Эквадор быстро отыгрался усилиями Нильсона Ангуло. После перерыва Германия претендовала на пенальти, который отменили за очередной фол в атаке. А в конце поединка Гонсало Плата воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и с близкой дистанции забил победный гол и вывел свою команду в плей-офф Кубка Мира. 

Эквадор — Германия — 2:1 (1:1) 

Голы: Ангуло, 9; Плата, 77 — Сане, 2. 

Швеция снова сыграла неубедительно 

Сборная Японии в очередной раз продемонстрировала, что является одной из самых недооцененных команд турнира. Подопечные Хадзимэ Мориясу не позволили победить шведам, разозленным после разгромного поражения в прошлом туре. Азиатская команда первой открыла счет во втором тайме, "тре крунур" даже не помогла замена вратаря перед игрой. Но Эланга достаточно быстро восстановил паритет.

В итоге Япония продлила беспроигрышную серию и прошла в плей-офф со второго места, шведы заняли третью строчку и могут продолжить борьбу на турнире. 

Япония — Швеция — 1:1 (0:0) 

Голы: Маэда, 56 — Эланга, 62. 

Тунис остается худшей командой Мундиаля 

Подопечным Рональда Кумана надо было не просто победить, а сделать это с крупным счетом, чтобы их судьба в группе зависела только от них самих. Уже в дебюте поединка Нидерланды дважды забили. Сначала защитник Туниса не позволил отличиться Бробби и срезал мяч в свои ворота, но через пару минут Брайан уже сумел отличиться самостоятельно. 

Во втором тайме Тунис отыграл один гол, "оранье" пропустили мяч в седьмом поединке кряду. Но в итоге Ван Хеке удачно сыграл головой после углового, мяч после рикошета залетел в чужие ворота. Это 15 подряд победа Нидерландов на чемпионатах мира в основное время. 

Тунис — Нидерланды — 1:3 (1:1)

Голы: Шкири, 3 (автогол); Бробби, 7; Ван Хекке, 62 — Мастури, 54. 

Ничья помогла "соккеруз" 

Соперники провели два разных тайма. В первом доминировала Австралия, после перерыва более активно выглядел Парагвай. Счет в итоге так и не был открыт. "Соккеруз" оформили выход в плей-офф, подопечные Густаво Альфаро могут оказаться там же, но с третьего места. 

Парагвай — Австралия — 0:0 

Турки громко "хлопнули дверью"

Матч без определенных турнирных задач оказался самым интересным и богатым на голы в эту ночь. Подопечные Винченцо Монтеллы заранее потеряли надежду на плей-офф, американцы за два первых тура выполнили эту задачу. 

Хозяева турнира открыли счет в дебюте поединка после навеса с углового. Турция ответила сразу усилиями Арды Гюлера, которому наконец-то удалось забить на этом чемпионате мира. Команда Монтеллы выиграла тайм после того, как Кекчу точным ударом завершил комбинацию своей команды. 

Сразу после перерыва американцы забили второй гол, мощный удар из-за пределов штрафной удался Бергальтеру. Но в конце противостояния у ворот сборной США возникла неразбериха, которой воспользовался Айхан. Турция красиво попрощалась с турниром, а к американцем есть вопросы. 

Турция — США — 3:2 (2:1) 

Голы: Гюлер, 10; Кекчю, 31; Айхан, 90+8 — Трасти, 3; Берхгальтер, 49. 

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, как известная блоггер стала звездой на ЧМ-2026 благодаря дружбе со звездами футбола. 

Также Новини.LIVE сообщали, какой неожиданный подарок жена Лионеля Месси подарила аргентинцу на день рождения, который состоялся во время Мундиаля. 

Сборная Германии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Нидерландов по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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