Франція не звернула уваги на опір Марокко на шляху до півфіналу Кубка світу

Дезіре Дюе, Дідьє Дешам та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Збірна Франції перемогла Марокко у першому чвертьфіналі ЧС-2026. Один із фаворитів турніру виправдав очікування вболівальників. "Триколірні" перемогли з рахунком 2:0, але могли забити набагато більше голів.

Кіліан Мбаппе забив ще один гол, повідомляють Новини.LIVE.

Марокканці ще до матчу повністю закрили свої тренування від журналістів і готували тактичний сюрприз для французів. Як виявилося, він полягав у тому, щоб фактично закритися на своїй половині поля в надії на контратаки, яких майже не було.

Підопічні Дідьє Дешама могли відкрити рахунок уже на початку зустрічі, але весь перший тайм голкіпер збірної Марокко Буну рятував партнерів по команді від голу. Він навіть відбив пенальті від Кіліана Мбаппе на 25-й хвилині поєдинку.

Французи "дотиснули" суперника

Але після перерви зусиль марокканського воротаря вже не вистачило, і на 60-й хвилині Мбаппе все ж знайшов свій момент. Він опинився за спинами африканських захисників, перед Кіліаном був лише Діоп. Послідував обвідний і точний удар із середньої дистанції прямо під штангу, 1:0!

Незабаром Дембеле отримав пас від Олісе, прорвався до чужих воріт і завдав діагонального "більярдного" удару в кут, 2:0! Французи могли довести справу до розгрому, але змарнували декілька хороших моментів. Марокканці пішли в атаку лише незадовго до перерви, однак їхні зусилля виявилися марними.

Франція — Марокко — 2:0 (0:0)

Голи: Мбаппе, 60; Дюе, 66.

У "атлаських левів" спостерігається регрес порівняно з минулим чемпіонатом світу. Франція вийшла до півфіналу, де зіграє з переможцем пари Іспанія — Бельгія.

Нагадаємо, лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль розповів, з якою командою йому хотілося б зіграти у півфіналі Кубка світу.

Також стало відомо, що нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанн мріє виступати за мадридський "Реал".