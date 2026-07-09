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Головна ЧС-2026 Голанн хоче грати за Реал: коли відбудеться трансфер

Голанн хоче грати за Реал: коли відбудеться трансфер

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 10:31
Ерлінг Голанн хоче перейти до мадридського Реала
Ерлінг Голанн та президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн знову став одним із найпопулярніших футболістів світу. Під час ЧС-2026 про молодого нападника говорять усі вболівальники. Він претендує на звання найкращого бомбардира Мундіалю.

Чутки про те, що Голанн може покинути "Манчестер Сіті", поновилися з новою силою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Президент дортмундської "Боруссії" Ганс-Йоахім Ватцке не залишився осторонь обговорення гри Ерлінга Голанна на ЧС-2026. Норвезький футболіст став зіркою саме в німецькій команді, після чого перейшов до "Манчестер Сіті". За словами Ватцке, англійський клуб не є межею мрій для 25-річного бомбардира.

Де хоче грати Голанн

В "Боруссії" заявили, що норвежець ніколи не приховував симпатій до мадридського "Реала". Вацке заявив, що одного дня Голанн перейде до іспанського клубу, але це станеться через кілька років, а не зараз.

Цікаво, що сам Ерлінг Голанн зізнавався, що його не цікавить перехід у "Реал", поки там грає Кіліан Мбаппе. Норвежець не розуміє, як взаємодіяти з французом на полі. Окрім того, Голанном вже давно цікавиться каталонська "Барселона".

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про дівчину Ерлінга Голанна, яка опублікувала яскраві фотографії з чемпіонату світу з футболу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що герой Кубка світу Возінья може продовжити кар'єру в команді, де грає Ліонель Мессі.

Реал Мадрид Футбол трансфери Ерлінг Холанд
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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