Ерлінг Голанн хоче перейти до мадридського Реала

Ерлінг Голанн та президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн знову став одним із найпопулярніших футболістів світу. Під час ЧС-2026 про молодого нападника говорять усі вболівальники. Він претендує на звання найкращого бомбардира Мундіалю.

Чутки про те, що Голанн може покинути "Манчестер Сіті", поновилися з новою силою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Президент дортмундської "Боруссії" Ганс-Йоахім Ватцке не залишився осторонь обговорення гри Ерлінга Голанна на ЧС-2026. Норвезький футболіст став зіркою саме в німецькій команді, після чого перейшов до "Манчестер Сіті". За словами Ватцке, англійський клуб не є межею мрій для 25-річного бомбардира.

Де хоче грати Голанн

В "Боруссії" заявили, що норвежець ніколи не приховував симпатій до мадридського "Реала". Вацке заявив, що одного дня Голанн перейде до іспанського клубу, але це станеться через кілька років, а не зараз.

Цікаво, що сам Ерлінг Голанн зізнавався, що його не цікавить перехід у "Реал", поки там грає Кіліан Мбаппе. Норвежець не розуміє, як взаємодіяти з французом на полі. Окрім того, Голанном вже давно цікавиться каталонська "Барселона".

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