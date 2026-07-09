Эрлинг Холанн хочет перейти в мадридский Реал

Эрлинг Холанн и президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн снова стал одним их самых популярных футболистов мира. Во время ЧМ-2026 о молодом форварде говорят все болельщики. Он претендует на звание лучшего голеадора Мундиаля.

Слухи о том, что Холанн может покинуть "Манчестер Сити", возобновились с новой силой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Президент дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке не остался в стороне от обсуждения игры Эрлинга Холанна на ЧМ-2026. Норвежский футболист стал звездой именно в немецкой команде, после чего перешел в "Манчестер Сити". По словам Вацке, английский клуб не является пределом мечтаний для 25-летнего бомбардира.

Где хочет играть Холанн

В "Боруссии" заявили, что норвежец никогда не скрывал симпатий к мадридскому "Реалу". Вацке заявил, что однажды Холанн перейдет в испанский клуб, но это случится через несколько лет, не сейчас.

Интересно, что сам Эрлинг Холанн признавался, что его не интересует переход в "Реал", пока там играет Килиан Мбаппе. Норвежец не понимает, как взаимодействовать с французом на поле. Помимо этого, Холанном уже давно интересуется каталонская "Барселона".

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