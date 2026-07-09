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Главная ЧМ-2026 Холанн хочет играть за Реал: когда состоится трансфер

Холанн хочет играть за Реал: когда состоится трансфер

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Дата публикации 9 июля 2026 10:31
Эрлинг Холанн хочет перейти в мадридский Реал
Эрлинг Холанн и президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн снова стал одним их самых популярных футболистов мира. Во время ЧМ-2026 о молодом форварде говорят все болельщики. Он претендует на звание лучшего голеадора Мундиаля. 

Слухи о том, что Холанн может покинуть "Манчестер Сити", возобновились с новой силой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

Президент дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке не остался в стороне от обсуждения игры Эрлинга Холанна на ЧМ-2026. Норвежский футболист стал звездой именно в немецкой команде, после чего перешел в "Манчестер Сити". По словам Вацке, английский клуб не является пределом мечтаний для 25-летнего бомбардира.

Где хочет играть Холанн 

В "Боруссии" заявили, что норвежец никогда не скрывал симпатий к мадридскому "Реалу". Вацке заявил, что однажды Холанн перейдет в испанский клуб, но это случится через несколько лет, не сейчас. 

Интересно, что сам Эрлинг Холанн признавался, что его не интересует переход в "Реал", пока там играет Килиан Мбаппе. Норвежец не понимает, как взаимодействовать с французом на поле. Помимо этого, Холанном уже давно интересуется каталонская "Барселона"

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Напомним, Новини.LIVE писали о девушке Эрлинга Холанна, которая опубликовала яркие фотографии с чемпионата мира по футболу. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что герой Кубка Мира Возинья может продолжить карьеру в команде, где играет Лионель Месси. 

Реал Мадрид Футбол трансферы Эрлинг Холанд
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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