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Главная ЧМ-2026 Девушка Холанна показала, как развлекается на ЧМ-2026: фото

Девушка Холанна показала, как развлекается на ЧМ-2026: фото

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 09:59
Кохана Холанна показала яркие фото с матчей Норвегии на ЧМ-2026
Изабель Хоугсенг Йохансен и Эрлинг Холанн. Фото: instagram.com/isabellaa/

Возлюбленная нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна, Изабель Хоугсенг Йохансен, поделилась новыми фотографиями с чемпионата мира-2026. Она показала, как поддерживает форварда на трибунах и проводит время во время чемпионата мира в США.

О новых снимках сообщает портал Новини.LIVE.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Изабель Хоугсенг Йохансен и Эрлинг Холанн. Фото: instagram.com/isabellaa/

Изабель поддерживает Холанна на трибунах

На опубликованных кадрах Изабель позирует на стадионе, фотографируется с болельщиками сборной Норвегии, а также с Эрлингом Холанном и членами его семьи после завершения матчей.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Для посещения матчей она выбрала черный наряд, дополнив его футболкой национальной сборной. На одном из снимков Йохансен примерила традиционный шлем викингов, а на другом появилась в футболке Норвегии и ковбойской шляпе.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Также возлюбленная нападающего опубликовала фотографии возле арены и несколько кадров из фан-секторов, где вместе с другими болельщиками праздновала успехи норвежской команды.

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Изабель Хаугсенг Йохансен
Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabellaa/
Изабель Хаугсенг Йохансен
Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabellaa/
Изабель Хаугсенг Йохансен
Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Кто такая Изабель Хоугсенг Йохансен

Эрлинг Холанн и Изабель Хоугсенг Йохансен знакомы еще с детства. Они выросли в норвежском Брюне, где вместе занимались футболом в местном клубе. Сначала их связывала дружба, которая со временем переросла в романтические отношения.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Изабель Хоугсенг Йохансен и Эрлинг Голанн вместе с семьёй. Фото: instagram.com/isabellaa/

По информации СМИ, в детстве Изабель симпатизировала одному из друзей Холанна, однако позже между ней и будущей звездой мирового футбола возникли взаимные чувства. После перехода нападающего в дортмундскую "Боруссию" пара жила в Германии, а после трансфера футболиста в "Манчестер Сити" переехала в Англию, где Йохансен отложила собственную футбольную карьеру.

Во время чемпионата мира-2026 Изабель регулярно поддерживает Холанна на трибунах и после каждого матча делится новыми фотографиями с арен турнира, где сборная Норвегии продолжает борьбу за выход в полуфинал.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА и УЕФА не планируют отменять отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.

Также Новини.LIVE писал, что в ООН осудили оскорбительные высказывания парагвайской сенаторши в адрес Килиана Мбаппе, подчеркнув недопустимость расизма и языка ненависти.

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Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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