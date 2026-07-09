Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Кохана дівчина Голанна показала як розважається на ЧС-2026: фото

Кохана дівчина Голанна показала як розважається на ЧС-2026: фото

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 09:59
Кохана Голанна показала яскраві фото з матчів Норвегії на ЧС-2026
Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн. Фото: instagram.com/isabellaa/

Кохана нападника збірної Норвегії Ерлінга Голанна Ізабель Хоугсенг Йогансен поділилася новими фотографіями з чемпіонату світу-2026. Вона показала, як підтримує форварда на трибунах і проводить час під час мундіалю у США.

Про нові світлини повідомляє портал Новини.LIVE.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн. Фото: instagram.com/isabellaa/

Ізабель підтримує Голанна на трибунах

На опублікованих кадрах Ізабель позує на стадіоні, фотографується з уболівальниками збірної Норвегії, а також із Ерлінгом Голанном і членами його родини після завершення матчів.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Для відвідування поєдинків вона обрала чорний образ, доповнивши його футболкою національної збірної. На одному зі знімків Йогансен приміряла традиційний шолом вікінгів, а на іншому з'явилася у футболці Норвегії та ковбойському капелюсі.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Також кохана форварда опублікувала фотографії біля арени та кілька кадрів із фанатських секторів, де разом з іншими вболівальниками святкувала успіхи норвезької команди.

Читайте також:
Изабель Хаугсенг Йохансен
Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/
Изабель Хаугсенг Йохансен
Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/
Изабель Хаугсенг Йохансен
Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabellaa/

Хто така Ізабель Хоугсенг Йогансен

Ерлінг Голанн та Ізабель Хоугсенг Йогансен знайомі ще з дитинства. Вони виросли в норвезькому Брюне, де разом займалися футболом у місцевому клубі. Спочатку їх поєднувала дружба, яка згодом переросла в романтичні стосунки.

Изабель Хаугсенг Йохансен
Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн разом із сім'єю. Фото: instagram.com/isabellaa/

За інформацією ЗМІ, у дитинстві Ізабель симпатизувала одному з друзів Голанна, однак пізніше між нею та майбутньою зіркою світового футболу виникли взаємні почуття. Після переходу нападника до дортмундської "Боруссії" пара жила в Німеччині, а після трансферу футболіста до "Манчестер Сіті" переїхала до Англії, де Йогансен відклала власну футбольну кар'єру.

Під час чемпіонату світу-2026 Ізабель регулярно підтримує Голанна на трибунах і після кожного матчу ділиться новими світлинами з арен турніру, де збірна Норвегії продовжує боротьбу за вихід до півфіналу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА та УЄФА не планують скасовувати відсторонення російських клубів і збірних від міжнародних турнірів.

Також Новини.LIVE писав, що в ООН засудили образливі висловлювання парагвайської сенаторки на адресу Кіліана Мбаппе, наголосивши на неприпустимості расизму та мови ненависті.

Ерлінг Холанд ЧС-2026 з футболу дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації