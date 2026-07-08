В ООН засудили образи Мбаппе з боку сенаторки Парагваю

Кіліан Мбаппе та Селесте Амарілья. Фото: Reuters/AFP Колаж: Новини.LIVE

Управління Верховного комісара ООН з прав людини публічно відреагувало на скандал навколо капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе. В організації різко засудили образливі висловлювання сенаторки Парагваю Селесте Амарільї на адресу французького футболіста.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу УВКПЛ ООН.

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

В ООН засудили заяви сенаторки

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що расистські та такі, що принижують людську гідність, висловлювання Селесте Амарільї заслуговують на найрішучіший осуд. Там також наголосили, що подібні випадки під час чемпіонату світу-2026 свідчать про ширшу проблему расизму у футболі та спорті загалом.

"Расистські та такі, що дегуманізують, висловлювання сенаторки Парагваю Селесте Амарільї на адресу французького футболіста Кіліана Мбаппе заслуговують на найрішучіший осуд і, на жаль, не є поодиноким випадком", — йдеться в заяві.

В ООН підкреслили, що державні посадовці несуть особливу відповідальність за свої публічні заяви та мають протидіяти расизму, дискримінації й мові ненависті. Крім того, в організації закликали держави, спортивні федерації та власників соціальних платформ активніше запобігати подібним проявам і забезпечувати ефективні механізми притягнення винних до відповідальності.

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Конфлікт виник після поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Парагваю. Амарілья в різкій формі розкритикувала Мбаппе через те, що після фінального свистка він не потиснув руку воротарю парагвайської команди Орландо Хілю.

У відповідь форвард збірної Франції звинуватив сенаторку в расизмі та заявив, що вона своїми словами ганьбить власну країну. Після цього Амарілья пригрозила футболісту в'язницею, згадавши випадок із колишнім півзахисником збірної Бразилії Роналдіньйо, якого у 2020 році затримали в Парагваї через використання підробленого паспорта.

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