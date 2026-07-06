Мбаппе відповів сенаторці Парагваю, а Федерація Франції звернулася до прокуратури

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Конфлікт навколо нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з Парагваєм набув нового розвитку. Форвард публічно відповів на образливі висловлювання сенаторки Парагваю Селести Амарільї, а Федерація футболу Франції заявила про звернення до прокуратури.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на допис Мбаппе в X.

Кіліан Мбаппе після матчу з Парагваєм. Фото: Reuters

Мбаппе звинуватив сенаторку в расизмі

Кіліан різко відреагував на заяви парагвайської політикині, яка після поразки своєї збірної дозволила собі особисті образи на адресу французького нападника. Зокрема, вона заявила, що шкодує, що ніхто з парагвайських футболістів не дав Мбаппе ляпаса.

"Ви — негідна жінка, недостойна своєї посади. Ви не представляєте Парагвай, країну, яка протягом усього турніру демонструвала пристрасть і честь. Через вашу безрозсудність і відвертий расизм світ уже забув про шлях і історичні зусилля ваших гравців на цьому чемпіонаті світу", — написав Мбаппе.

Форвард також наголосив, що ніколи не дозволить людям, які поширюють ненависть і расизм, залишатися без відповіді.

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Федерація футболу Франції звернулася до прокуратури

Федерація футболу Франції засудила висловлювання Селести Амарільї та заявила, що розцінює їх як прояв расизму. Організація повідомила про подання заяви до прокуратури з проханням дати правову оцінку цим висловлюванням.

У федерації наголосили, що расистські образи на адресу Мбаппе є неприйнятними, а також висловили повну підтримку капітану збірної Франції та всім людям, які стають жертвами дискримінації.

У заяві FFF також підкреслили, що футболісти національної команди представляють Францію на міжнародній арені, тому подібні висловлювання спрямовані не лише проти окремого гравця, а й проти всієї країни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію Фоларина Балогуна спричинило гостру критику на адресу президента організації Джанні Інфантіно.

Також Новини.LIVE писали, що за місця у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 змагатимуться збірні Португалії, Іспанії, Бельгії та США.