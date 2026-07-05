Франція та Марокко вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026

Матч Паагвай — Франція. збірна Марокко. Фото: Reuters

Збірні Франції та Марокко стали ще двома учасниками чвертьфіналу чемпіонату світу-2026. Французи мінімально переграли Парагвай, а марокканці впевнено розібралися з Канадою.

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Франція здолала Парагвай завдяки пенальті Мбаппе

Французи активно розпочали матч і довго контролювали м'яч, однак до перерви не змогли реалізувати свою перевагу. Парагвай компактно діяв в обороні та майже не дозволяв супернику створювати гострі моменти.

Після перерви команда Дідьє Дешама додала в тиску. Вирішальним став епізод на 67-й хвилині, коли Дезіре Дуе заробив пенальті після фолу Дієго Гомеса, а Кіліан Мбаппе впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У компенсований час Франція могла збільшити перевагу, однак Роберто Хіль двічі врятував Парагвай після ударів Мбаппе з близької відстані. Мінімальної перемоги вистачило французам для виходу до чвертьфіналу.

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Парагвай — Франція 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пен.).

Марокко впевнено переграло Канаду

Канада активно розпочала зустріч і створила кілька небезпечних моментів у першому таймі, однак Яссін Буну надійно діяв у воротах. Марокканці витримали стартовий натиск і пішли на перерву без пропущених м'ячів.

Після відпочинку Марокко швидко перехопило ініціативу. На 50-й хвилині Аззедін Унахі точно пробив після розіграшу штрафного, а наприкінці матчу оформив дубль, завершивши стрімку контратаку.

Канада намагалася повернути інтригу, але припускалася помилок і залишала вільні зони. Уже в компенсований час Абдерразак Рахімі реалізував вихід після передачі Браїма Діаса та встановив остаточний рахунок.

Канада — Марокко 0:3

Голи: Унахі, 50, 82, Рахімі, 90+8.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що у збірній Франції знову виник скандал щодо одного з футболістів команди.

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