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Головна ЧС-2026 Модрич пішов зі збірної Хорватії, але не з футболу: де гратиме Лука

Модрич пішов зі збірної Хорватії, але не з футболу: де гратиме Лука

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 12:52
Модрич пішов зі збірної Хорватії, але продовжуватиме виступати за Мілан
Лука Модрич на ЧС-2026. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич передумав йти на пенсію. Після вильоту збірної Хорватії з ЧС-2026 легендарний півзахисник попрощався з національною командою. Він замислювався над тим, щоб "повісити бутси на цвях".

Однак лише через добу після матчу з Португалією Модрич змінив думку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Керівництво італійського "Мілана" знову зв’язалося з Лукою Модричем. Він більше не хотів виступати за італійський клуб через те, що "россонері" не зуміли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Як "Мілан" переконав Модрича

У минулому сезоні хорватський півзахисник став одним із лідерів "россонері". Загалом 40-річний ветеран зіграв 37 матчів, забив 2 голи та віддав 3 гольові передачі. Контракт Луки Модрича з "Міланом" закінчився наприкінці червня.

Керівництво італійського клубу переконало хорвата, що він стане легендою для "россонері", якщо допоможе їм повернутися до Ліги чемпіонів. Шанувати гравця будуть не лише вболівальники з Мадрида та Хорватії, а й з Мілана. Вирішальним аргументом для Луки Модрича стало те, що в новому сезоні працювати з італійською командою буде Рубен Аморім, якого хорват вважає сильним тренером.

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Нагадаємо, Новини.LIVE описали драму, яка розгорталася у матчі збірних Австралії та Єгипту, який вперше у кар’єрі зумів вийти до 1/8 фіналу Кубка світу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на чемпіонаті світу-2026 було встановлено новий антирекорд за кількістю автоголів на турнірі.

Мілан Лука Модріч Збірна Хорватії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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