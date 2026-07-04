ЧС-2026: встановлено рекорд за кількістю голів у власні ворота

Захисник збірної Єгипту Мохамед Хані відзначився автоголом у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Австралії. Помилка футболіста дозволила супернику зрівняти рахунок та встановити новий рекорд турніру.

Автогол Хані став 13-м на ЧС-2026, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на OptaAnalyst.

Рекордний автогол на ЧС-2026

Епізод стався після навісу в штрафний майданчик, коли 30-річний правий захисник у боротьбі з опонентом головою зрізав м’яч у власні ворота. Голкіпер не встиг зреагувати на зміну траєкторії польоту м’яча, і рахунок у матчі став 1:1. Цікаво, що до автоголу гравець втратив свідомість після одного зі стиків.

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Саме цей автогол став 13-м на чемпіонаті світу-2026, що дозволило турніру оновити історичний рекорд за кількістю м’ячів у власні ворота в межах одного мундіалю. Попереднє досягнення трималося з ЧС-2018, коли було зафіксовано 12 автоголів у 64 поєдинках.

На цей момент турнір уже наблизився до завершальної стадії, і новий рекорд був встановлений після 86 проведених матчів. Така кількість автоголів може бути пов’язана зі зростанням кількості учасників до 48 збірних.

Для самого Хані цей епізод став одним із найневдаліших у складі національної команди Єгипту. Загалом він провів за збірну 46 матчів, у яких віддав сім результативних передач.