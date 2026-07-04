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Головна ЧС-2026 На ЧС-2026 встановили новий антирекорд за автоголами

На ЧС-2026 встановили новий антирекорд за автоголами

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 00:33
ЧС-2026: встановлено рекорд за кількістю голів у власні ворота
Мохамед Хані забив рекордний автогол. Фото: Reuters

Захисник збірної Єгипту Мохамед Хані відзначився автоголом у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Австралії. Помилка футболіста дозволила супернику зрівняти рахунок та встановити новий рекорд турніру.

Автогол Хані став 13-м на ЧС-2026, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на OptaAnalyst.

 

@megogo_sport_ua Цей матч для нього складається просто жахливо. Спочатку втрата свідомості, а тепер і гол у власні ворота #FIFAWorldCup #Австралія #Єгипет original sound - MEGOGO СПОРТ

 

Рекордний автогол на ЧС-2026

Епізод стався після навісу в штрафний майданчик, коли 30-річний правий захисник у боротьбі з опонентом головою зрізав м’яч у власні ворота. Голкіпер не встиг зреагувати на зміну траєкторії польоту м’яча, і рахунок у матчі став 1:1. Цікаво, що до автоголу гравець втратив свідомість після одного зі стиків.

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Саме цей автогол став 13-м на чемпіонаті світу-2026, що дозволило турніру оновити історичний рекорд за кількістю м’ячів у власні ворота в межах одного мундіалю. Попереднє досягнення трималося з ЧС-2018, коли було зафіксовано 12 автоголів у 64 поєдинках.

На цей момент турнір уже наблизився до завершальної стадії, і новий рекорд був встановлений після 86 проведених матчів. Така кількість автоголів може бути пов’язана зі зростанням кількості учасників до 48 збірних.

Для самого Хані цей епізод став одним із найневдаліших у складі національної команди Єгипту. Загалом він провів за збірну 46 матчів, у яких віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про дівчину Ерлінга Голанна, яка завдяки своїй скромності та природній красі привернула увагу вболівальників на чемпіонаті світу-2026.

Також Новини.LIVE писав про трагічний випадок у Данії, де під час перегляду поєдинку чемпіонату світу-2026 було вбито футбольного фаната.

рекорд Австралія Єгипет
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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