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Головна ЧС-2026 Трагедія в Данії: вболівальника вбили під час перегляду матчу

Трагедія в Данії: вболівальника вбили під час перегляду матчу

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 11:47
У Данії під час матчу ЧС-2026 було вбито місцевого вболівальника та поліцейського
Поліція Копенгагена та Крістіан Зедіг із дружиною. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Шведський футбольний уболівальник і поліцейський, який не перебував на службі, був затоптаний до смерті під час перегляду матчу чемпіонату світу-2026. Це сталося у фан-зоні в Копенгагені. У той момент Крістіан Зедіг дивився матч збірних Норвегії та Кот-д'Івуару.

Датська поліція розслідує обставини смерті 32-річного шведа, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Visegrad2.

Крістіан Зедіг перебував у Копенгагені у відпустці. Шведський поліцейський любив футбол і відвідав фан-зону в Копенгагені, щоб подивитися матч плей-офф ЧС-2026. У якийсь момент почалася сильна штовханина, вболівальник впав на землю й отримав травми, які виявилися несумісними з життям.

Кристиан Зедиг
Крістіан Зедіг під час матчу. Фото: X

Датська поліція шукає винних

Подробиці інциденту залишаються непідтвердженими, оскільки влада ще не опублікувала офіційних заяв. Повідомляється, що датська поліція розслідує справу та працює над встановленням особи винуватця. Правоохоронні органи поширили зображення підозрюваного в надії отримати інформацію від громадськості.

Крістіан Зедіг був батьком двох дітей, і звістка про його смерть шокувала друзів, родину та футбольних уболівальників у всьому світі. Насильницькі інциденти на спортивних заходах трапляються рідко, а тому звістка про смерть шведського вболівальника шокувала спортивну спільноту.

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Поки триває розслідування, влада закликає громадськість дочекатися підтвердженої інформації з офіційних джерел. Загибель Крістіана Зедіга є яскравим нагадуванням про важливість безпеки на масових заходах.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, які матчі відбудуться в рамках 23-го дня чемпіонату світу з футболу: вболівальники знову побачать збірну Кабо-Верде.

Також Новини.LIVE повідомили, з ким зустрічається Ерлінг Холанн і чим займається обраниця форварда збірної Норвегії.

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Данія вболівальники Копенгаген
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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