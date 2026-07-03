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Головна ЧС-2026 Іспанія розгромила Австрію та зіграє в 1/8 фіналу

Іспанія розгромила Австрію та зіграє в 1/8 фіналу

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 01:16
Іспанія розгромила Австрію та вийшла та вйшла в наступний раунд Кубка світу
Матч Іспанія — Австрія. Фото: Reuters

Збірна Іспанії впевнено подолала перший раунд плейоф чемпіонату світу-2026. Команда Луїса де ла Фуенте обіграла Австрію з рахунком 3:0.

"Червона фурія" пробилася до 1/8 фіналу турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

Оярсабаль оформив дубль

Іспанці з перших хвилин заволоділи ініціативою та регулярно створювали небезпечні моменти біля воріт суперника. Австрійців кілька разів рятував голкіпер Александер Шлагер, а ще один гол іспанців було скасовано через порушення правил.

Втім, на 36-й хвилині перевага фаворита все ж матеріалізувалася. Марк Кукурелья прострілив із лівого флангу, а Мікель Оярсабаль точним ударом у дальній кут відкрив рахунок.

Після перерви збірна Іспанії не зменшила тиск. На 66-й хвилині Педро Порро головою замкнув навіс Хав'єра Баени та подвоїв перевагу своєї команди.

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Остаточний рахунок встановив Оярсабаль. На 89-й хвилині форвард знову вдало відкрився в центрі штрафного майданчика та оформив дубль.

Іспанія — Австрія — 3:0

Голи: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66.

Завдяки переконливій перемозі збірна Іспанії вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, де зіграє з переможцем матчу Португалія — Хорватія.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про несподівану відповідь Арди Турана на запитання, хто сильніший — Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі.

Також Новини.LIVE писав про дівчину лідера збірної Англії Джуда Беллінгема, яка стала однією з найпомітніших уболівальниць чемпіонату світу-2026.

Австрія Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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