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Головна ЧС-2026 Бельгія у шаленому матчі обіграла Сенегал, США перемогли Боснію та Герцеговину

Бельгія у шаленому матчі обіграла Сенегал, США перемогли Боснію та Герцеговину

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 07:47
Бельгія у драматичному матчі вибила Сенегал, США перемогли Боснію
Ромелу Лукаку знову забив за Бельгію. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Новий, уже 21-й за рахунком день чемпіонату світу-2026, виявився драматичним. Спочатку Англія вирвала перемогу у ДР Конго. А вночі Бельгія здобула вольову перемогу над Сенегалом, а США в меншості перемогли Боснію та Герцеговину.

Усі три матчі дня подарували вболівальникам яскраві емоції, повідомляють Новини.LIVE.

Лукаку знову допоміг Бельгії

Протистояння рівних суперників пройшло з великою кількістю небезпечних моментів. На початку матчу Троссард міг вивести "червоних дияволів" уперед, але не влучив у ворота з вигідної позиції. Сенегал відповів сейвом Куртуа, після чого Сарр у падінні пробив у штангу з метра. Голкіпер Бельгії й надалі продовжував рятувати свої ворота, але в середині тайму Мане навісив на Сарра, який знову пробив у штангу. Однак Діарра першим зіграв на підборі й відправив м'яч у сітку. На початку другого тайму Сенегал забив другий м’яч завдяки Ісмаїлі Сарру, який відзначився вже 4 рази на ЧС-2026.

Бельгійці врятувалися наприкінці основного часу. Спочатку Мен’є прострілив на Лукаку, Ромелу забив з близької відстані у боротьбі з захисником. Це 92-й гол форварда за збірну. Потім воротар Сенегалу припустився помилки при виході, що дозволило Тілемансу перевести гру в овертайм. Юрі заробив пенальті для своєї команди й сам його реалізував, відправивши Сенегал додому.

Тибо Куртуа
Радість бельгійців. Фото: Reuters

Бельгія — Сенегал — 3:2 (0:1)

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Голи: Лукаку, 86; Тілеманс, 89, 120+5 (пенальті) — Діарра, 25; Сарр, 51.

США перемогли, але далі почнуться проблеми

Боснійці досягли свого максимуму на Кубку світу-2026. Однієї лише дисциплінованої гри в обороні недостатньо для того, щоб перемогти господарів поля. Американці діяли грамотно, без поспіху, відвойовуючи у захисників суперника метр за метром поля. Фоларін Балогун спочатку забив з офсайду, але через кілька хвилин прокинув м’яч між ніг боснійського воротаря.

А в другому таймі форвард збірної США наступив ззаду на ногу Таріку Мухаремовичу, за що був вилучений з поля. Американці залишилися в меншості, але забили ще два голи. Спочатку Пулішич забив м’яч у ворота з офсайду, а потім Дест заробив право на небезпечний штрафний, і Тільман впевнено реалізував цей шанс.

США — Боснія і Герцеговина — 2:0 (1:0)

Голи: Балогун, 45; Тілльман, 82.

Вилучення: Балогун, 64.

На наступному етапі плей-офф ЧС-2026 збірна США без Фоларіна Балогуна зіграє з Бельгією.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Златан Ібрагімович назвав ключовий аспект перемог збірної Франції на Кубку світу.

Також Новини.LIVE повідомляли про слова Тьєррі Анрі, який застеріг збірну Франції від можливих проблем у наступних етапах ЧС-2026.

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Збірна Боснії та Герцеговини збірна Сенегалу Збірна Бельгії по футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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