Кейн обійшов Пеле та повторив рекорд Фонтена на чемпіонатах світу

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн продовжує переписувати історію чемпіонатів світу. Дубль у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти ДР Конго дозволив капітану англійців перевершити досягнення Пеле та повторити рекорд Жюста Фонтена.

Про досягнення Кейна повідомив портал Новини.LIVE.

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Кейн увійшов до числа найкращих бомбардирів ЧС

У матчі проти ДР Конго англійці першими пропустили, однак Кейн двічі відзначився після перерви й приніс своїй команді вольову перемогу з рахунком 2:1. Форвард забив на 75-й та 86-й хвилинах, забезпечивши Англії вихід до 1/8 фіналу.

Після цього поєдинку на рахунку Кейна стало 13 голів на чемпіонатах світу. За цим показником він випередив легендарного бразильця Пеле, який за кар'єру забив 12 м'ячів на мундіалях.

Водночас капітан англійців зрівнявся з французом Жюстом Фонтеном. Усі свої 13 голів Фонтен забив на одному турнірі — чемпіонаті світу 1958 року, і цей результат досі залишається рекордом за кількістю м'ячів в одному розіграші світової першості.

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Після фінального свистка Кейн відзначив гру голкіпера суперників Дімітрі Мпасі, який, за словами англійця, провів неймовірний матч. Також форвард заявив, що це був найкращий виступ збірної Англії в атаці на нинішньому чемпіонаті світу, однак визнав, що в наступному раунді проти Мексики команду чекає ще складніше випробування.

Англія — ДР Конго — 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 — Сіпенга, 7.

У 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Англії зустрінеться з Мексикою, тоді як ДР Конго завершила виступи на турнірі.

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