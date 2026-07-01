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Главная ЧМ-2026 Кейн превзошел достижения Пеле на чемпионатах мира

Кейн превзошел достижения Пеле на чемпионатах мира

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Дата публикации 1 июля 2026 23:48
Кейн обогнал Пеле и повторил рекорд Фонтена на чемпионатах мира
Харри Кейн. Фото: Reuters

Нападающий сборной Англии Харри Кейн продолжает переписывать историю чемпионатов мира. Дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго позволил капитану англичан превзойти достижение Пеле и повторить рекорд Жюста Фонтена.

О достижении Кейна сообщил портал Новини.LIVE.

Харри Кейн
Харри Кейн. Фото: Reuters

Кейн вошел в число лучших бомбардиров ЧМ

В матче против ДР Конго англичане первыми пропустили, однако Кейн дважды отличился после перерыва и принес своей команде волевую победу со счётом 2:1. Нападающий забил на 75-й и 86-й минутах, обеспечив Англии выход в 1/8 финала.

После этого матча на счету Кейна стало 13 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он опередил легендарного бразильца Пеле, который за карьеру забил 12 мячей на мундиалях.

В то же время капитан англичан сравнялся с французом Жюстом Фонтеном. Все свои 13 голов Фонтен забил на одном турнире — чемпионате мира 1958 года, и этот результат до сих пор остается рекордом по количеству мячей в одном розыгрыше мирового первенства.

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После финального свистка Кейн отметил игру вратаря соперников Димитри Мпаси, который, по словам англичанина, провёл невероятный матч. Также нападающий заявил, что это было лучшее выступление сборной Англии в атаке на нынешнем чемпионате мира, однако признал, что в следующем раунде против Мексики команду ждет еще более сложное испытание.

Англия — ДР Конго — 2:1

Голы: Кейн, 75, 86 — Сипенга, 7.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Англии встретится с Мексикой, тогда как ДР Конго завершила выступления на турнире.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о блогерше, которая стала одной из самых заметных медийных фигур чемпионата мира 2026 года после серии вирусных роликов.

Также Новини.LIVE писал, что Килиан Мбаппе раскрыл главный секрет успеха сборной Франции в матче против Швеции, который завершился уверенной победой его команды.

Пеле Сборная Англии по футболу Харри Кейн
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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