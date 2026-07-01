Збірні Франції та Мексики одночасно здобули перемоги в 1/16 фіналу Кубка світу

Збірні Франції та Мексики здобули перемогу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірні Франції та Мексики впевнено підтвердили статус фаворитів ЧС-2026. Обидві команди обіграли суперників у 1/16 фіналу й при цьому не пропустили жодного гола. Для підопічних Хав’єра Агірре це вже стає звичним.

Кіліан Мбаппе наздогнав Ліонеля Мессі в таблиці найкращих бомбардирів турніру, повідомляють Новини.LIVE.

Дешам вклонився Мбаппе

Французи з перших хвилин матчу почали доводити, що є фаворитами протистояння. Шведам майже нічого не вдалося в атаці, та й їхня оборона протрималася недовго. Уже в середині першого тайму Кіліан Мбаппе забив гол, який не зарахували через офсайд. Також лідер "триколірних" влучив у штангу, а потім те саме зробив Майкл Олісе.

Однак Швеція не протрималася навіть до перерви. Кіліан Мбаппе відкрив рахунок після розіграшу кутового. Пізніше лідер Франції оформив дубль. Коли Мбаппе залишав поле через заміну, тренер "триколірних" Дідьє Дешам на знак вибачення вклонився Кіліану. Третій гол французів забив Бредлі Барколя, а Майкл Олісе зробив уже п’яту результативну передачу на турнірі.

Дідьє Дешам і Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

ЧС-2026. 1/16 плей-оф.

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Франція — Швеція — 3:0 (1:0)

Голи: Мбаппе, 45, 74; Барколя, 53.

Мексиканці йдуть на рекорд

"Триколор" проводить історичний Мундіаль. Команда Хав'єра Агірре вперше з 1986 року вийшла до плей-офф Кубка світу і стала першою командою з 2018 року, яка на груповому етапі не пропустила жодного гола.

Еквадор після несподіваної перемоги над Німеччиною в минулому матчі демонстрував відсутність страху перед авторитетами та регулярно загрожував воротам суперника. За рівного рахунку Джон Єбоа влучив у каркас воріт Мексики. Але господарі турніру реалізували частину своїх моментів. Спочатку Хуліан Кіньонес влучив у "дев'ятку" чужих воріт, а незабаром він же віддав гольову передачу Раулю Хіменесу.

ЧС-2026. 1/16 плей-оф.

Мексика — Еквадор — 2:0 (2:0)

Голи: Кіньонес, 22; Хіменес, 31.

На наступному етапі ЧС-2026 збірна Франції зіграє з Парагваєм. Мексика чекає на переможця пари Англія — ДР Конго.

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